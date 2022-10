ONU ofrece ayuda para atender a víctimas de desastre en Las Tejerías

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ofreció este viernes a Venezuela toda la ayuda posible y de manera inmediata para atender los daños y a las víctimas del deslave en Las Tejerías, que fue parcialmente arrasada el pasado sábado por un alud que dejó, por lo menos, 50 muertos y 12 desaparecidos, según datos del Gobierno de Nicolás Maduro.



«Estamos disponibles para movilizar todo lo que tenemos inmediatamente y colocarlo a disposición de las autoridades», dijo frente a periodistas Abubacar Sultán, representante de Unicef en Venezuela, durante un recorrido por la localidad, ubicada a unos 70 kilómetros de Caracas.



El funcionario, que visitó la zona junto a otros representantes de la ONU, explicó que todas las agencias de Naciones Unidas en el país seguirán apoyando a las autoridades, desde el punto de vista técnico, y, especialmente, en la atención a Las Tejerías, declarada por el Ejecutivo como zona de catástrofe y desastre natural.



Sultán puso a disposición del Gobierno de Maduro «la experiencia internacional» del organismo en atención de desastres, tras reiterar que trabajarán bajo el sistema de coordinación establecido por las autoridades.



«Es muy importante que existan mecanismos de coordinación para que no se dupliquen esfuerzos y para que se mantenga la igualdad y la necesidad de imparcialidad en todos los procesos de apoyo a las víctimas», subrayó, en compañía de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.



Aunque no precisó el tipo de ayuda que entregarán ni a cuánto asciende la movilización de recursos para este caso, aclaró que trabajarán junto a ministerios como el de Salud, Educación, Agua y Alimentación.



El representante de Unicef destacó también «el enorme esfuerzo» colectivo que se ha desplegado en la localidad, con más de 3.200 funcionarios, para luego augurar «que será posible el restablecimiento de la normalidad en esta comunidad».



El coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, ya había informado el domingo que el organismo enviará ayuda, en coordinación con las autoridades, aunque no precisó qué tipo de colaboración prestará ni cuando se hará efectiva.