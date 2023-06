ONG exigen libertad para agricultores presos por protestar contra la falta de gasolina

Varias organizaciones no gubernamentales de Venezuela exigieron este martes la liberación de dos agricultores que fueron detenidos en los últimos días, luego de que, en protesta por la falta de gasolina, estos arrojaran al río cosechas que no pudieron trasladar hasta los centros de comercialización.



Las detenciones las dio a conocer el fiscal general, Tarek William Saab, a través de Twitter, donde informó que los productores agrícolas Ysnet Rodríguez y Jhonar Barazarte fueron capturados por haber violado la Ley de Precios Justos, lo que las autoridades consideran un «boicot».



Ambos, indicó Saab, destruyeron «gran cantidad» de tomates y zanahorias, lo que representa un «boicot».



La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) calificó las detenciones de estos productores como «arbitrarias», y aseguró que se trata de un mecanismo de «represión para callar protestas».



«En un país con más de 19 millones de personas con necesidades humanitarias (según informe Provea 2022) el Estado decide castigar y perseguir a quienes producen, a pesar de la crisis de servicios y ausencia de combustibles en los campos», denunció la ONG en su cuenta en Twitter.



La organización Justicia, Encuentro y Perdón emitió un mensaje similar, en la misma red social, y exigió la libertad de los dos agricultores detenidos.



También la ONG Caleidoscopio Humano pidió la liberación de los productores, y recordó que «es deber del Estado generar las condiciones de trabajo» y garantizar los derechos de los trabajadores del campo.



«Perseguir a los agricultores no soluciona el problema de distribución de combustible», añadió.



El martes pasado, la estatal Pdvsa, encargada del suministro de gasolina en todo el país, aseguró que trabaja con «normalidad» y capacidad suficiente para cubrir la demanda nacional, mientras en la calle persisten las filas para repostar y han aumentado las denuncias por la escasez de combustible en los últimos días.