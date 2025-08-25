Onda tropical número 30 reforzará lluvias este lunes 25 de agosto

El paso de la onda tropical número 30 por Venezuela reforzará las lluvias durante este lunes 25 y martes 26 de agosto, destacó en su pronóstico semanal el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

Para la mañana se esperan «mantos nubosos generadores de lluvias y chubascos en nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Nueva Esparta, Llanos Centrales/Occidentales, Centro Norte Costero, los Andes y Zulia«, destacó el organismo en su canal de Telegram.

A partir del mediodía, con el aumento de la cobertura nubosa, las lluvias serán más intensas y estarán acompañadas con descargas eléctricas. Serán más frecuentes en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales, Occidentales, Andes y Zulia, sin descartar algunas lluvias en la Región Central, según la institución.

Las temperaturas máximas del día serán de 38 grados Celsius en el estado Falcón.

Mientras que los acumulados pluviométricos del día variarán de 2 a 30 litros de agua por metro cuadrado.

En la Gran Caracas (Distrito Capital, Miranda y La Guaira) habrá «nubosidad fragmentada, alternando con nubosidad parcial y algunas precipitaciones de intensidad variable durante el periodo; especialmente y con mayor intensidad en la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 17 grados Celsius, las mínimas, y las máximas en 30 grados Celsius».

Dónde lloverá hoy en Venezuela

Este es el pronóstico por regiones del Inameh para este lunes 25 de agosto

Región Central y Capital: Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y el Distrito Capital

Cielo con nubosidad fragmentada, con algunas precipitaciones dispersas en zonas de montañosas al este de la entidad. Al final de la tarde, se prevé algunas zonas nubladas asociadas a lluvias o lloviznas.

Región Oriental: Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas y Delta Amacuro

Nublado en gran parte en horas de la tarde con precipitaciones.

Región Centro Occidental: Yaracuy, Falcón y Lara

Se observará cielo con nubosidad y precipitaciones en horas de la noche.

Región Llanos Centrales: Guárico y Cojedes

De parcial a nublado en gran parte del período con precipitaciones.

Región Llanos Occidentales: Portuguesa, Barinas y Apure

De parcial a nublado en gran parte del período con precipitaciones.

Región Andes: Trujillo, Mérida y Táchira

Mayormente nublado en gran parte del período con precipitaciones.

Región Zuliana

Nublado en gran parte del período con precipitaciones.

Región Sur: Amazonas, Bolívar y Territorio Esequibo

Prevalecerá de parcial a nublado en gran parte del período con precipitaciones y descargas eléctricas.

Dependencia Federales: Los Roques, La Orchila, Isla de Aves

Se prevé cielo poco nublado durante casi todo el período, sin probabilidad de

lluvias.