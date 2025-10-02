El país amanece este jueves bajo la influencia de la onda tropical número 41, que, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), avanza sobre el territorio nacional y promete dejar lluvias de intensidad variable, tormentas eléctricas y cielos cargados de nubosidad en buena parte de nuestra geografía.

De acuerdo con el reporte meteorológico del organismo, durante la mañana de hoy se esperan cielos parcialmente despejados en varias regiones; sin embargo, desde temprano ya se registran precipitaciones dispersas en Bolívar, Amazonas, Miranda, La Guaira, Yaracuy, Falcón y Zulia.

“Se prevé que hacia horas de la tarde y noche se intensifique la actividad lluviosa, con descargas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en los Llanos, la región central, los Andes y el occidente del país”, indicó el INAMEH en su boletín diario.

Un país entre el calor y la lluvia

La influencia de la onda tropical 41 no desplaza al calor y las temperaturas máximas oscilan entre los 30 y 34 °C, con sensación térmica más elevada debido a la humedad.

En ciudades como Maracaibo, el portal especializado The Weather Channel, proyecta máximas de 32-33 °C con tormentas frecuentes, mientras que en Caracas la temperatura rondará los 25 °C en la mañana y los 31 °C en horas del mediodía.

Recomendaciones y alertas

Protección Civil insta a la ciudadanía a mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales del Inameh y recuerda la importancia de evitar zonas vulnerables a inundaciones y deslaves. También se aconseja limitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas, conducir con precaución y reforzar medidas de prevención en hogares y comunidades.

Contenido producido con IA