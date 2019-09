Olga Ramos: La gota de amor no llegó a las escuelas o fue insuficiente - Efecto Cocuyo

La «gota de amor» no llegó a las escuelas, o no fue «suficiente», según recoge una reciente publicación del Observatorio Educativo de Venezuela (OEV) que también da cuenta de que no existe información precisa sobre las condiciones de las escuelas en el país.

El OEV, coordinado por Olga Ramos, especialista en gestión de políticas educativas, funciona como monitor del derecho a la educación en Venezuela.

A pocos días del inicio del año escolar, el 29 de agosto, una publicación del OEV reflejaba que el derecho a la educación en el país se ve afectado por el «progresivo deterioro del sistema educativo, en términos de infraestructura, servicios básicos, equipamiento, y recursos pedagógicos y materiales».

Posteriormente, el 15 de septiembre, la OEV dijo que existía todavía mucha incertidumbre sobre el plan gubernamental de rehabilitación de escuelas.

Una gota de amor, el plan del que no rinden cuentas

El plan Una gota de amor para mi escuela en resistencia, fue anunciado por el Ministro de Educación Aristóbulo Istúriz a finales de agosto y tenía el objetivo de restaurar 209 planteles para el período escolar 2019-2020, con el apoyo de la Misión Barrio Tricolor.

La Unidad Educativa Nacional Juan Rodríguez Suárez, en El Paraíso, es uno de los planteles deteriorados de la capital que no fue beneficiado por este plan.

Antes de pasar a ser sede de una escuela, la edificación era una casa familiar. Los obreros dicen que, desde que el Ministerio empezó a alquilar la casa, hace 45 años, nunca se le habían hecho reparaciones por filtraciones.

Su directora, Yaritza Hernández, dijo que desde el año pasado ha llevado documentos en tres ocasiones al ministerio para que envíen personal obrero a restaurar las paredes desgastadas, por lo cual pensó que podría estar incluida en la lista de las escuelas de este año. Incluso acudió a la Misión Barrio Tricolor, sin obtener respuestas en esa instancia.

El 2012 fue el último año en que se aplicó un plan de mantenimiento al Juan Rodríguez Suárez, cuando Elsa Castillo era directora de la escuela y Hugo Chávez era presidente de Venezuela. En esa ocasión la gota de amor tampoco iba a llegar a la escuela, pero la profesora Castillo veló por ser incluida en el plan, a través de sus contactos con el Instituto de previsión y asistencia social al personal del ministerio de educación (Ipasme), que en esa ocasión estaba brindando apoyo al plan.

Aulas de Juan Rodríguez Suárez

Raquel Figueroa, dirigente de oposición del magisterial nacional, recordó que el plan de reparación y mantenimiento debió empezar el 30 de agosto, al día siguiente de su anuncio, pero hasta ahora la data de la Unidad Democrática del Sector Educativo, organización que representa, arroja que este solo se cumplió en un 20% a nivel nacional.

Para ella, era poco probable que se avanzara lo suficiente antes del inicio de clases, ya que de por sí no se inició con suficiente anticipación, tomando en cuenta la duración de actividades como la revisión del sistema de potabilización del agua.

El 29 de agosto, el gobernante Nicolás Maduro aprobó 47 millones 493 mil bolívares para costear los kits de recuperación, reparación y mantenimiento de un número de escuelas, aunque no se especifica en ningún documento cuáles.

Esta cifra en bolívares es equivalente a 2 millones 315 mil dólares al cambio oficial del 30 de agosto.

Ese mismo día Maduro asignó 19 millones 633 mil dólares para la impresión de treinta millones de libros de la Colección Bicentenaria, es decir, un monto diez veces mayor que el asignado para la reparación de escuelas. Sin embargo, los libros tampoco han sido repartidos.

Gricelda Sánchez, presidenta del Sector Educativo de la Coalición Sindical Nacional, dijo que no tenía información de que el programa se hubiera realizado en el Distrito Capital, del cual ella es supervisora por parte del sindicato.

Durante las vacaciones escolares, una nota de prensa de la Vicepresidencia solo informó de la visita del ministro por el plan de reparaciones en el recinto educativo Manuel Fombona, ubicado en San Agustín y en la Unidad Educativa Esteban Gil Borges, ubicado en La Pastora. Es decir, que en Caracas solo se ha constatado la atención a dos de las doce escuelas que el Ministerio había comprometido a atender este año, según el documento del plan Una gota de amor.

Aulas de Juan Rodríguez Suárez

Maduro también aprobó en cadena nacional 20.550 millones de bolívares para culminar la construcción de 100 nuevas escuelas y liceos, aunque Istúriz solo anunció el lanzamiento de 42 nuevos centros educativos. Hasta el momento solo se ha conocido de cuatro planteles inaugurados, de acuerdo con Olga Ramos.

Sin embargo, las investigaciones sobre el sector educativo de Voluntad Popular, respaldadas por la docente jubilada Gladys Pérez, arrojaron que el 80% de los planteles públicos en el país están en “pésimas condiciones de infraestructura”.