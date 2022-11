“No se resista al robo, a muchos delincuentes no les interesa matar a alguien por un bien material de poco valor”, recomienda Luis Izquiel

Esta semana un hombre fue víctima de robo dentro de una unidad de transporte público en la ciudad de Caracas. El ciudadano aparentemente se resistió a entregar su teléfono celular; uno de los tres delincuentes que asaltaron el autobús le disparó y herido lo lanzaron al pavimento, para posteriormente huir en plena autopista.

Aurelio Efraín Salveira es el nombre de esta persona, quien murió un día después del hecho, este miércoles 30 de noviembre, en el hospital Miguel Pérez Carreño. Su fallecimiento enciende aún más las alarmas por los robos en Caracas, pues ocurrió a menos de 24 horas de haber ocurrido algo similar en la misma vía.

El abogado y profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Luis Izquiel, en entrevista con Efecto Cocuyo, advierte que durante el ultimo trimestre del año, especialmente en los meses de noviembre y diciembre, se hace común que el robo sea el delito que más se incrementa, especialmente en grandes ciudades como Caracas. Por esta razón su principal recomendación para el ciudadano es no oponer resistencia ante un asalto a mano armada.

El hurto fue el delito que más se cometió en el primer semestre de 2022, dice el OVV

“La acción recomendable, desde mi punto de vista, es no oponer resistencia ni tratar de quitarle el arma al delincuente, no salir corriendo o tratar de forcejear con el delincuente; evidentemente porque está armado y hoy en día hay un carácter inhumano de parte de los delincuentes y no les interesa matar a alguien por un bien material de poco valor”, señala el experto en temas de seguridad.

¿Por qué se cometen más robos en diciembre?

La decembrina es una de las temporadas más esperadas del año, pues las personas aprovechan que les llega dinero extra por concepto de utilidades o bonos de fin de año para poder hacer remodelaciones en sus hogares, comprar pintura, juguetes y los estrenos para 24 y 31.

Izquiel indica que durante el último trimestre del año y sobre todo durante los meses de noviembre y diciembre regularmente es el período donde se producen más robos en el país y eso se genera, entre otras circunstancias porque hay una mayor circulación de dinero en estos dos últimos meses del año.

Las instituciones gubernamentales y empresas privadas suelen depositar el pago de aguinaldos y bonos de compensación tras la culminación del año, pero esta información no solo la saben los trabajadores sino también los delincuentes.

Esto hace que en las ciudades como Caracas y otras capitales importantes del país haya una mayor actividad comercial, se incrementan las actividades sociales y esto genera mayor movilidad de personas en las calles.

“Entonces esta combinación de factores hace que aumenten los delitos contra la propiedad específicamente el robo, y eso es lo que ha venido ocurriendo en Caracas y en otras partes del país, por eso es que tradicionalmente en este último trimestre regularmente se implementan operativos especiales por la navidad, pero el incremento de la actividad delictiva es difícil frenarlo en estas fechas por las circunstancias antes mencionadas, hay mayor cantidad de circulación de dinero, de personas en la calles y más actividad comercial que los otros meses del año. Esto hace que sea más fácil cometer el delito de robo”, afirma Izquiel.

¿Quiénes son los más vulnerables a este delito?

Para Izquiel, el robo es un delito transversal que afecta a todos en la sociedad sin importar la clase social. El experto indica que es un delito que afecta indistintamente a hombres y mujeres y no hay víctimas predilectas como ocurre con otros delitos.

El abogado agrega que las personas más vulnerables son las que salen a la calle y ostentan sus bienes de fortuna, como carros de lujo, relojes y prendas de alto precio, o que tengan dinero en efectivo en cantidades importantes.

También son blancos de robos los comercios y podrían ser vulnerables las personas que usan el transporte público, porque son sitios en el que los delincuentes acostumbran a cometer delitos como el robo.

Qué sitios de Caracas son los más vulnerables

Aunque el robo puede ocurrir en cualquier punto de la ciudad, sin importar el nivel social de la zona, hay lugares donde los delincuentes prefieren cometer estos delitos por la facilidad y el mayor número de víctimas que pueden tener.

Izquiel señala que los lugares más vulnerables son donde se realiza la mayor actividad comercial en la ciudad y donde se generan mayores transacciones, como por ejemplo Sabana Grande, La Hoyada, la avenida Francisco de Miranda, avenida Baralt, Capitolio, bulevar de Catia, las zonas comerciales de Petare y en el transporte público.

Qué debe hacer el ciudadano para intentar prevenir un robo

El experto en seguridad pide a los ciudadanos estar atentos a la cantidad de peligros que hay en las calles:

👉🏽No ostentar bienes de fortuna.

👉🏽No muestre en la calle que tiene una capacidad económica.

👉🏽No dejar los bienes en los vehículos porque se producen muchos hurtos.

Recomendaciones

Izquiel enumera algunas recomendaciones para que el ciudadano sepa actuar a la hora de un robo:

👉🏽No se puede oponer resistencia porque la persona tiene un arma de fuego en sus manos y el delincuente fácilmente podría atentar contra la vida o contra la integridad física de la persona que está asaltando. “La vida vale más que los bienes materiales”, dice.

👉🏽Izquiel señala que es importante tratar de mantener la calma para saber como actuar durante un atraco a mano armada.

“Un ejercicio importante es que la gente se visualice en el medio de un robo, que si llega a ocurrir que la persona tenga pensado en qué tipo de reacción debe asumir ante una circunstancia como esa”, indica.