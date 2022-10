Mujeres artistas desde la CAF: Aún queda mucho por hacer para lograr equidad de género

El Foro Voces por la Equidad, la Igualdad de Género y los Derechos de las Mujeres en el siglo XXI comenzó con una premisa: «No queremos ser reconocidas por nuestro género sino por nuestras capacidades».

Desde la sede el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en Altamira, las organizadoras y seis panelistas dejaron claro que solo quieren lograr igualdad de derechos para mujeres y hombres, lo cual se traduce en que las féminas también tengan acceso y representación en los distintos espacios profesionales, laborales, políticos, culturales y artísticos.

Durante sus palabras de bienvenida, el presidente ejecutivo de la CAF y el único orador masculino en el foro, Sergio Díaz-Granados también advirtió: «No habrá recuperación ni desarrollo de América Latina sin inclusión de la mujer».

El encuentro promovido por la recién creada Gerencia de Género, Inclusión y Diversidad de la CAF, contó con las intervenciones de la presidenta de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), Mercedes Muñoz, la artista popular, Palmira Correa, la artista visual, Malú Valerio, la representante indígena, Dawa Yekwana, la productora de cine, Claudia Lepage y la curadora de arte, Carmen Hernández.

Cada una narró desde su experiencia cómo se abrieron espacio en sus distintas áreas para que sus cualidades fueran reconocidas en un mundo con predominio de hombres, pero sin dejar de reconocer que pese a los avances, todavía falta «mucho camino por andar», para superar la desigualdad de género en Venezuela y el mundo. La educación de las futuras generaciones, subrayaron, es clave para lograr el objetivo.

¿Dónde están las mujeres?

¿Dónde están las mujeres? se preguntó Dawa Yekwana, líder de la Asociación de Mujeres Yekuanas Tejedoras, del estado Bolívar, cuando asistió a una asamblea para hablar de la problemática generada por la minería ilegal.

«Las mujeres estaban pero solo repartían comida y yo sentía que debían poder hacer algo más», contó en un video previo a su derecho de palabra en el foro. Dawa es conocida por impulsar a miembros de su localidad y de otras 22 comunidades a retomar la actividad del tejido de cestas, que anteriormente llamaba la atención del turismo, para combatir la práctica de la minería ilegal que según sus palabras, llegó a destruir su hábitat.

La historia de la lideresa indígena fue reseñada por la revista española Vogue a propósito de la feria de cestería de la Asociación de Mujeres Yekuanas Tejedoras en el Salone del Mueble, el más grande del mundo, realizada en la ciudad de Milán, Italia.

«Mi abuela me decía que si no sabía tejer no iba a poder enfrentar la vida, aprendí y hoy tejo la vida y la paz conmigo misma, la estabilidad de lo que pueda vivir en el futuro», expresó.

@dawa_yekwana, ella es la líder yekwana de un movimiento de mujeres tejedoras de 22 comunidades al rededor del Río Caura que buscan rescatar el tejido ancestral pic.twitter.com/JywfDBthEe — Eposak.org (@eposak) May 14, 2022

Como mujeres artistas y defensoras de derechos humanos, las panelistas mostraron cómo desde el arte y el activismo se habla de realidades como la violencia de género, especialmente el feminicidio dentro de otros temas sensibles como la migración y los derechos reproductivos, para luchar contra ella y promover su erradicación. A su vez, se trabaja para visibilizar aún más el talento femenino en todas las formas del arte.

Acortar la brecha

Carmen Hernández, coordinadora de proyectos de arte contemporáneo y curadora, advirtió que en el campo artístico todavía hay muchas exclusiones y llamó a involucrar a la academia y a la calle en la redimensión del arte para dar más espacio al talento femenino y hacer alianzas para lograrlo.

Previamente el presidente de la CAF señaló que entre 1980 y 2022 solo entre 4% y 12% de los premios que se entregan en el campo del arte han sido para mujeres, que los hombres cobran más por sus obras y que gozan de mayor estabilidad a lo largo de sus carreras, mientras que las mujeres tienden a retirarse con el paso de los años por los obstáculos que se presentan en el camino.

«Nuestro objetivo es acortar la brecha de género en el sector audiovisual», señaló Claudia Lepage, integrante de la Asociación Venezolana de Productores y cofundadora de la Asociación Juntas en Venezuela y Afuera (Jeva).

Jeva, fundada el 15 de enero de 2021, trabaja para fomentar la participación de las mujeres en el competitivo mundo audiovisual, concretamente en el campo de la producción y dirección de cine. Lepage destacó que en América Latina solo 20% de mujeres dirigen cine, mientras que 2% hacen guiones.

«El cine y el arte son herramientas que pueden lograr cambios, las voces femeninas deben poder verse reflejadas en pantalla», enfatizó la productora en La Distancia más larga y Érase una vez en Venezuela.

«El problema es grande»

Las participantes en el foro también destacaron que en Venezuela se promueven iniciativas legales por el derecho al aborto seguro, el matrimonio igualitario y el cambio de identidad.

La presidente de Avesa, Mercedes Muñoz, advirtió que mientras persistan mitos en la sociedad tales como que la homosexualidad es una enfermedad, que las relaciones sexuales son un pecado o las ideas erróneas según las cuales las mujeres solo están para reproducirse y que no tienen autonomía sobre su cuerpo, hay un problema y se debe seguir trabajando para superarlo.

Alertó que la demanda de consultas en Avesa por violencia sexual, entre otras solicitudes, es enorme, lo cual quiere decir, alertó «que el problema es grande».

Lucha y arte

Un mensaje sobre que no existen limitantes para salir y conquistar sueños, también llevó al auditorio Antonio José De Sucre de la CAF, la artista popular Palmira Correa.

La pintora con 40 años de trayectoria presenta discapacidad en pies y manos que le impiden movilizarse con facilidad. Contó que aparte de abrirse paso como mujer también lucho contra desigualdades derivadas de su condición física pero que ello no la detuvo para llevar el arte popular en nombre de Venezuela a países como Argentina, Turquía, Polonia y Venecia.

«La discapacidad no es una limitante, no se queden en casa, salgan a cumplir sus sueños, todos somos capaces», exclamó entre aplausos.

La artista visual, especializada en el bordado y teñido textil, Malú Valerio, también mostró como ha expresado a través de sus obras, posturas críticas contra el machismo, el sexismo, el clasismo, el racismo y resaltó, todas las formas de opresión. Igualmente abogó por la construcción de memoria histórica para contar vidas de mujeres que han sido apagadas por la violencia.

«La lucha por los derechos de las mujeres se ha instalado en mi obra artística», afirmó.