Muerte lenta: lo que se sabe de la intoxicación masiva por un licor en Yaracuy

Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

El pasado 4 de enero, la muerte de 9 personas en el estado Yaracuy por causa de los efectos de un licor artesanal alertó a las autoridades. Funcionarios de salud de esa entidad así como detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas investigan los detalles de ese lamentable suceso.

Estas autoridades comprobaron que los fallecidos habían ingerido durante varias horas una bebida espirituosa no industrializada, desde la noche del 31 de diciembre hasta el amanecer del 1 de enero, para celebrar la llegada del nuevo año.

La fiesta se realizó en una casa rural del sector Pueblo Nuevo. Cuentan los vecinos, que no hablan de otra cosa, que la celebración se prolongó toda la noche al son de música tradicional, pues muchos en el grupo eran músicos, poetas y artistas.

Muchos comenzaron con síntomas como dolor de cabeza y malestar general; sin embargo, continuaron ingiriendo la bebida alcohólica, hasta que el pasado 4 de enero, las molestias se incrementaron. Los pacientes presentaron insuficiencia respiratoria y los ingresaron al hospital de Chivacoa

El coctel, conocido como «muerte lenta», al parecer es una mezcla de líquidos frutales con algún licor industrial y «puyado» o adulterado con metanol, sustancia que suele ser usada para aumentar el nivel alcohólico de bebidas clandestinas, pero que puede provocar ceguera, lesiones hepáticas y, en última instancia, la muerte, según datos que fuentes gubernamentales aportaron a la agencia de noticias AFP.

Ya sepultados

Este 6 de enero comenzaron a ser enterrados los cuerpos de los nueve hombres que murieron luego de sufrir la intoxicación etílica, informó el portal Yaracuy al día.

Francisco Goncalves, de 48 años, fue el primero en recibir la cristiana sepultura. El acto funeral se dio en el cementerio de Chivacoa; su cuerpo fue llevado por sus familiares y amigos quienes le dieron el último adiós.

Sobre la evolución médica de otros 16 hospitalizados, de manera extraoficial, se conoció que quienes ya no presentan síntomas comenzarán a recibir el alta médica en las próximas horas. Con ello se desestiman las versiones de que la cifra de fallecidos había aumentado a 12 durante la madrugada de este viernes.

De igual manera, se conoció que el gobernador del estado, Julio León, y parte de su equipo de trabajo visitaron la mañana de este viernes la comunidad de Pueblo Nuevo, lugar en el que habitaban la mayoría de los intoxicados.

No confundir

El consumo de bebidas alcohólicas artesanales ha aumentado en Venezuela, por sus bajos costos, en medio de la profunda crisis económica que ha diluido el poder adquisitivo de sus habitantes. Son habituales en fiestas en barriadas populares de las grandes ciudades y en poblaciones del interior del país.

No obstante, expertos en bebidas industrializadas llamaron a no confundir ese coctel artesanal con un vino de uva que tiene como marca registrada De Muerte Lenta, elaborado por la conocida bodega española Winery On, producto hecho exclusivamente para Venezuela.

Esta línea que llegó al país a principios de este 2019 es de origen Yecla en Murcia, tiene etiquetas que no pasan desapercibidas y vinos distintos de origen español. En los anaqueles locales proponen tres alternativas: De muerte, De Muerte Gold y De Muerte Lenta, este último elaborado exclusivamente para Venezuela.

La bodega Winery On fue creada en 2015 por una joven pareja: el enólogo Pablo Cortés con 15 años de experiencia y Karel Eissner, arquitecta especializada en diseño y fotografía.