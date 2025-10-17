A pocos días de la histórica canonización de los beatos José Gregorio Hernández Cisneros y Madre Carmen Rendiles Martínez, los primeros santos venezolanos, el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo, valoró el hecho como un signo de esperanza para Venezuela, en un contexto de polarización política, social y crisis económica.

“José Gregorio y Madre Carmen atraviesan todas las barreras. Son símbolos de los mejores valores venezolanos, un llamado a la unidad y a la esperanza en este Año Jubilar”, señaló Biord en entrevista con Radio Vaticana.

Biord compartió detalles de su audiencia con el papa León XIV en el Palacio Apostólico del Vaticano, donde expresó la alegría del pueblo venezolano por la canonización y le regaló al pontífice, en nombre de los venezolanos, dos estatuas de José Gregorio y Madre Carmen, transmitiendo gratitud al Papa Francisco.

“El Santo Padre nos aseguró su oración constante por la paz, la reconciliación y la prosperidad de Venezuela”, afirmó Biord.

Un evento que une y trasciende

El arzobispo destacó que la campaña “Santos para todos” promovida en Venezuela resalta tres valores clave de los nuevos santos: Esperanza, para inspirar santidad; Encuentro, para fomentar el diálogo y la reconciliación; y Ejemplo, reflejado en la superación de adversidades por parte de ambos.

Madre Carmen, nacida sin un brazo, dedicó su vida a la educación, mientras que José Gregorio, tras perder a su madre a los ocho años, destacó como médico y académico en Europa y Estados Unidos, siempre al servicio de los más necesitados.

En la entrevista también participó el obispo auxiliar, monseñor Carlos Márquez, quien

resaltó la fraternidad de José Gregorio, quien mantenía lazos de amistad, incluso, con quienes discrepaban de él, como el Dr. Luis Razetti.

“Necesitamos desterrar el odio y vernos como hermanos, no como enemigos. Su excelencia en el servicio y amor por los demás son un modelo para el mundo entero”, afirmó.

La canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles no solo enaltece la fe venezolana, sino que se presenta como una oportunidad para sanar divisiones y promover el bien común. Como afirmó monseñor Biord, “es un regalo de Dios que nos invita a reconocernos en la diferencia, respetarnos y poner el bien del pueblo por encima de intereses personales”.