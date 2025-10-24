El Ministerio para la Educación anunció la instalación de la comisión nacional que evaluará el impacto de las tareas escolares en estudiantes y familias, que evaluará la propuesta de eliminar ese sistema o sustituirlas por otras prácticas.

La medida, según ha reiterado el ministro Héctor Rodríguez, responde a la «carga excesiva» que generan los deberes en el hogar.

El Ministerio resaltó la participación de Belkis Bigott, rectora de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, como figura clave en la comisión, que también está integrada por docentes de educación básica, media y universitaria, tanto del sector público como privado; representantes de la Organización Bolivariana Estudiantil (OBE, delegados del Movimiento Bolivariano de Familias Aristóbulo Istúriz y expertos en pedagogía y psicología educativa del equipo técnico del MinEducación.

Héctor Rodríguez convocó la instancia el 1 de octubre, tras supuestamente recibir cientos de denuncias de padres sobre la sobrecarga de deberes. El grupo entregará un informe en 90 días con propuestas para reducir tareas repetitivas y adaptarlas a la realidad del país.

El ministerio no adelantó posibles cambios, pero fuentes internas aseguran que se eliminarán ejercicios repetitivos y se priorizarán actividades prácticas.