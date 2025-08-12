El Ministerio de Educación anunció que desde este 11 y hasta 16 de agosto se inicia un plan para la reinserción de niños, niñas y adolescentes al sistema escolar y la rehabilitación de la infraestructura educativa del país.

La primera tarea, según informó el ministro Héctor Rodríguez, buscará «identificar y reintegrar a los estudiantes que aún permanecen fuera de las aulas». Para ello, se conformarán equipos de trabajo y se realizará un diagnóstico detallado en cada comunidad, «calle por calle».

Posteriormente, entre el 18 y el 30 de agosto, se llevará a cabo un censo para localizar, caracterizar y registrar a cada estudiante no inscrito. Finalmente, del 1 al 8 de septiembre, se procederá a la inscripción de estos niños y jóvenes en los planteles educativos, añadió el funcionario en su cuenta de Telegram.

Ministro pide «acompañamiento comunitario»

El ministro destacó la importancia del acompañamiento comunitario una vez que los estudiantes estén inscritos.

“No basta con llevarlos a las aulas; necesitamos que las comunidades, junto con las escuelas, sean padrinos de estos niños para asegurar su desarrollo integral y su permanencia en el sistema educativo”, afirmó.

La segunda tarea se centra en la recuperación de la infraestructura escolar. Para el nuevo año escolar 2025-2026, el gobierno, en conjunto con autoridades regionales, municipales y comunales recién electas, asegura que trabajará en la rehabilitación y mantenimiento de los planteles educativos.

“Queremos que nuestros estudiantes regresen a escuelas dignas, donde puedan crecer y aprender en las mejores condiciones posibles”, prometió el titular de Educación.

Los sindicatos y gremios del magisterio venezolano critican de forma constante a Rodríguez por la falta de ajuste salarial, la desincorporación de docentes de las aulas durante el último año escolar y la negativa del funcionario para sentarse a discutir sobre la contratación colectiva.

También rechazaron el plan de mantener las aulas abiertas durante las vacaciones escolares, el llamado a incorporarse a docentes jubilados y otras decisiones como la de sacar a personal de labores administrativos para que volvieran a dar clases, acciones que tomó Rodríguez desde que lo nombraron al frente del despacho de Educación, cargo que había ejercido con anterioridad a su escogencia como gobernador de Miranda.