El Mercado de los Corotos de Quinta Crespo es ahora un edificio silencioso, ennegrecido e ignorado por los transeúntes en la avenida Baralt en Caracas. Han pasado casi siete meses desde el incendio que afectó al menos 310 puestos y 326 vendedores el 31 de julio de 2022.

Este 15 de febrero los comerciantes perjudicados colgaron algunas pancartas en la fachada y denunciaron que no han recibido respuesta estatal a pesar de las múltiples promesas de la Alcaldía de Caracas. También llevaron una carta a Fiscalía, para exigir una solución a corto plazo.

«Ya habíamos colgado pancartas, pero vamos a seguir haciéndolo cada miércoles. Seguimos en las mismas condiciones. Nos han llamado, pero nada se ha concretado», expresó Emma Martínez, vocera de los afectados, a Efecto Cocuyo.

«En esta Fiscalía hemos llevado tres cartas. Hay gente muy desesperada a estas alturas», agregó.

Más de cinco reuniones se han pautado desde agosto con funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, sin resultados a la fecha. En 2022 los afectados organizaron al menos tres protestas: una el 14 de septiembre, cerca del edificio quemado; la segunda el 20 de octubre frente al Palacio de Justicia y la tercera el 26 de octubre, en Quinta Crespo.

Este miércoles, vendedores denunciaron algunas irregularidades, como la presencia de personas desconocidas dentro del inmueble y propuestas poco viables que las autoridades han realizado a comerciantes de forma individual.

Qué pasó en Quinta Crespo

«La alcaldía nos había propuesto espacios abiertos en el mercado de Cipriano, pero eran espacios pequeños que abarcaban menos de la mitad de la población afectada», contó Martínez.

«Empezaron a llamar a cada uno de los compañeros y a ese llamado acudieron 10 personas de 326», añadió.

Indicó que los comerciantes se han organizado en una junta directiva que es la que recibe todos los comunicados de la alcaldía y los presenta a los perjudicados.

«El documento que le presentaron a ellos, a los que llamaron por separado, no nos lo permitieron leer a los voceros. Tuvimos un problema fuerte con una compañera que asistió y que no la dejaban salir si no firmaba. Hasta ahora lo que estamos esperando es una mesa de trabajo, para conversar estos temas», apuntó la vocera.

Ya a finales de 2022 los afectados fueron atendidos por la Comisión de Economía y Finanza de la Asamblea Nacional de 2020, donde solicitaron una primera mesa de trabajo y un informe de la habitabilidad del edificio.

También propusieron organizar una feria navideña para poder recuperar parte del dinero perdido en julio. El plan no se concretó debido a la falta de un espacio que pudiese acoger de forma adecuada a más de 300 personas durante varios días en el centro de Caracas.

Así mismo, desde el año pasado los vendedores denuncian que personas desconocidas han ingresado al mercado en distintas oportunidades y que objetos de valor han desaparecido progresivamente sin que los cuerpos de seguridad hagan algo al respecto.

Siguen vendiendo en las calles

Nora Blanco ahora vende incienso en las aceras, tras trabajar 22 años dentro del popular Mercado de los Corotos. El fuego carbonizó toda su mercancía en julio del 2022. En 2023 dentro de su casa conviven nueve personas y ella es una de las principales fuentes de ingreso.

«Estamos muy desesperado, esperamos por soluciones que no llegan», dijo Blanco a Efecto Cocuyo. «Es muy difícil. Nos quedamos sin nada, mi mamá es hipertensa y hay que comprarles medicinas. Pero no tengo cómo, es bastante complicado».

Decenas de comerciantes hacen lo mismo que Nora: trabajan en la calle, bajo la lluvia o el sol, tratando de vender electrónicos, ropa y objetos usados. La mayoría pertenece al grupo de la tercera edad e intentan ignorar el cansancio y el estrés, pero no todos lo logran. Los voceros aseguran que dos adultos mayores fallecieron por infartos en los últimos meses debido a la angustia de no tener cómo trabajar.