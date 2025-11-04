María Dolores Rodríguez, madre del periodista venezolano Joan Camargo, difundió este martes un video en el que exige respuestas inmediatas sobre el paradero de su hijo.

Camargo, reportero especializado en sucesos, cumple cinco días en situación de desaparición forzada, tras su interceptación por hombres vestidos de negro el pasado 30 de octubre.

En el mensaje, Rodríguez declara: «Son cinco días sin saber nada de él. Hemos ido a todas las entidades a ver dónde está. En ningún lado me dicen dónde se encuentra. Él es un periodista que ha ejercido su profesión como debe ser. Él no se ha metido en ningún problema con nadie. Él no ha cometido ningún delito».

Rodríguez añadió que: «Necesito saber noticias urgentemente de mi hijo. Pónganse la mano en el corazón. Él es la única persona que tengo». Rodríguez suplica a las autoridades que actúen con urgencia y garanticen la libertad de Camargo, a quien describe como un profesional íntegro dedicado a informar con rigor.

#AlertaSNTP | Han pasado cinco días desde que el periodista Joan Camargo se encuentra incomunicado y en desaparición forzosa.

Su madre María Dolores Rodríguez exije la actuación de las autoridades para que su hijo recupere la libertad: necesito tener noticias urgentes de él ⬇️ pic.twitter.com/1wjlYPz1nv — SNTP (@sntpvenezuela) November 4, 2025

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) compartió el video y reitera que se trata de una desaparición forzosa. La familia presentó un habeas corpus el domingo, pero hasta ahora no recibe respuesta oficial.

Organizaciones de derechos humanos y colegas del gremio exigen la aparición con vida del comunicador y el cese de hostigamientos contra la prensa en Venezuela.

Joan Camargo salió de su residencia en Cotiza, Caracas, la mañana del jueves en su moto; testigos reportan que sujetos sin identificación lo obligaron a detenerse. Desde entonces, su teléfono permanece inactivo y no hay rastro de su ubicación.

El caso revive temores por la seguridad de periodistas en el país, donde el SNTP documenta detenciones arbitrarias y censuras recurrentes.