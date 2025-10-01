El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronosticó la probabilidad de que en varias entidades del país puedan producirse precipitaciones a lo largo del día, aunque con más cobertura en horas vespertinas y nocturnas.

Durante la mañana, el Inameh indicó que hay previsiones de un cielo parcialmente nublado en la mayor parte del territorio nacional, aunque habrá zonas que se verán afectadas por lluvias al sur del Esequibo y Guárico; Bolívar, Amazonas, Miranda, La Guaira, Yaracuy, Falcón, los Andes y Zulia.

Para después del mediodía se advierte que habrá un aumento progresivo de la cobertura nubosa asociada a precipitaciones o chubascos junto a posibles descargas eléctricas, que se registrarán con mayor intensidad en áreas del Zulia, los Andes, Región Central, Llanos Centrales y Occidentales; Lara, Falcón, Amazonas y Bolívar.

En la Gran Caracas, el Inameh detalla que habrá en horas matinales un cielo de parcial a nublado con algunas lluvias o lloviznas dispersas, al tiempo que para la tarde y noche se esperan partes con nubosidad y precipitaciones de intensidad variable.

Se esperan acumulados pluviométricos entre cinco y 80 milímetros (mm) en varias entidades del país, mientras al Esequibo se acerca la onda tropical número 41; cuya llegada se estima entre jueves y viernes.

Sobre las temperaturas extremas que se esperan para la jornada, el Inameh indicó que en las zonas montañosas de Mérida se reportó una mínima estimada de 7°C durante la madrugada. Para después del mediodía se estiman máximas cercanas a los 39°C en el Esequibo.

Respecto al estado de las costas para las próximas horas, el boletín indica que en la franja del Litoral, así como en el Delta del Orinoco y en la Zona Insular se espera marejada con olas de hasta un metro de altura. Por otro lado, en el Golfo de Venezuela hay previsiones de fuerte marejada con oleaje de hasta 1,5 metros de altura.