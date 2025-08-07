Venezuela tendrá lluvias a lo largo del día, especialmente en horas de la tarde y la noche, de acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

Este jueves 7 de agosto se esperan precipitaciones en la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, al sur del país; también en Delta Amacuro y Sucre, en la zona oriental; en Apure, Barinas, Cojedes y Portuguesa, que hacen parte de los llanos, así como en Lara y el Zulia.

El resto del país tendrá cielos parcialmente nublados, mientras que en Miranda y los Andes se estiman lloviznas dispersas.

Después del mediodía las lluvias, por la presencia de mantos nubosos, estarán acompañadas de descargas eléctricas ocasionales en Anzoátegui, Monagas, la Guayana Esequiba, este de Bolívar, Amazonas, sur de Guárico, los llanos occidentales (Apure, Barinas y Portuguesa), así como en los estados andinos (Mérida, Táchira y Trujillo).

El organismo destacó que podrían darse lloviznas dispersas en la región central y capital: Aragua, Carabobo, Distrito Capital y Miranda. A su vez en Yaracuy, Sucre y Zulia.

Las temperaturas máximas del día disminuirán a 36 grados Celsius en Falcón y Zulia, al occidente del país.

Además, desde este 7 y hasta el sábado 9 de agosto se espera la concentración de polvo del Sahara en toda la línea costera y la franja central del país, fenómeno que limita la visibilidad horizontal y la formación de nubosidad en esas zonas del territorio nacional.

Te contamos: Inameh pronostica lluvias en zonas de Venezuela este 6 de agosto

Perturbación dejará lluvias en el país

El meteorólogo Luis Vargas destacó en su cuenta de la red social X que una «perturbación en niveles bajos de la troposfera aproximándose al este de Venezuela, modula la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical, lo que favorecerá la formación de nubes de evolución productoras de lluvias, chaparrones y descargas eléctricas» durante este día.

Serán en las regiones Guayana, Nororiental e Insular. «Asimismo, estos efectos pudieran llegar de manera aislada hasta sectores de Centro Norte y Guárico. Por otro lado, la Vaguada Monzónica estará produciendo precipitaciones variables en localidades de Zulia, los Andes, Llanos Occidentales y en Cojedes. Serán más dispersas en partes de Yaracuy y Lara», agregó.

Vargas llamó a estar atentos a las condiciones que podría generar la perturbación durante las próximas 72 horas, de las cuales ofrecerá detalles y estimaciones.