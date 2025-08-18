Lluvias dejan un fallecido, viviendas inundadas y carros afectados en Caracas

Las fuertes lluvias que se registraron la noche del domingo en la ciudad de Caracas dejaron una persona fallecida, varias viviendas inundadas y carros afectados.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Distrito Capital, Pablo Palacios, dijo que un hombre fue arrastrado por las aguas en la carretera Vieja, en la parroquia El Junquito, donde lo encontraron poco después ya sin vida. Se desplazaba en una motocicleta y por la corriente quedó aprisionado en un transporte público.

«La corriente de agua por las lluvias registradas durante la noche de este domingo en el sector (El Amparo) arrastró varios vehículos entre ellos un vehículo tipo moto marca SKYJO placas AC1X25J, la cual era conducida por el ciudadano Jesús Emilio Durán, de 40 años, quién quedó atrapado en la parte delantera de un vehículo de transporte público, quedando sin signos vitales», detalló Palacios sobre este accidente.

Se inundan viviendas en La Pastora y Coche

Mientras que en la parroquia La Pastora, en el callejón Los Pinos, tres viviendas se inundaron por las precipitaciones.

«Los efectivos del Cuerpo de Bomberos realizaron las maniobras pertinentes para mitigar los riesgos y dictan las medidas preventivas», compartió Palacios en su canal de Telegram donde mostró fotos de las viviendas llenas de lodo por el deslizamiento de la tierra por las lluvias.

Además, la rotura de una tubería matriz en la parroquia Coche también causó afectaciones en varias viviendas este domingo 17 de agosto.

Palacios detalló que en total fueron siete las casas con daños, una de las cuales sufrió «pérdida total».

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) advirtió el pasado viernes que el paso del huracán Erin frente a las costas venezolanas dejaría fuertes lluvias en la zona de nororiente y el centro del país. El fenómeno es el primer ciclón que se forma en la temporada, que va de junio a noviembre, en el océano Atlántico. Se formó el viernes y alcanzó la categoría número 5 el sábado, pero bajó a número 3 el domingo mientras se desplazaba por el Caribe rumbo a América del Norte.