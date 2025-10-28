El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé un martes mayormente estable en todo el territorio nacional, con temperaturas que oscilan entre 6 °C en Mérida y 36 °C en Barcelona y Cumaná.

Aun así, se esperan lluvias o lloviznas dispersas en zonas de Apure, norte de la Guayana Esequiba, Amazonas, Delta Amacuro, Andes y sur de Bolívar, según agrega el boletín de este 28 de octubre.

De igual forma, el Inameh señala que durante la tarde y noche se estima incremento de la nubosidad en buena parte de país, que generarán lluvias o chubascos dispersos y actividad eléctrica ocasional en zonas de Bolívar, los Andes, Falcón y Zulia, sin descartar precipitaciones dispersas y de menor intensidad en zonas de los Llanos Centrales y Occidentales, y la región Centro Norte Costera.

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira habrá cielo parcialmente nublado, al alternar con áreas despejadas y baja probabilidad de precipitaciones en horas de la madrugada y la mañana. Alrededor del mediodía y en horas de la tarde, se espera incremento de la cobertura nubosa, lo que genera precipitaciones dispersas en zonas montañosas de la entidad. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20°C y una máxima de 30°C en la ciudad de Caracas.

Otras fuentes como AccuWeather, Meteored y Tiempo3.com coinciden en la ausencia de eventos extremos. En la capital, la mínima alcanza 18 °C y la máxima 29 °C, con nubosidad parcial y humedad relativa entre 60 % y 80 %. Maracaibo, Valencia y Barcelona registran 35 °C como techo térmico, mientras San Cristóbal y Mérida ofrecen 29 °C y 19 °C, respectivamente.

El organismo oficial descarta lluvias intensas, aunque admite chubascos aislados en los Andes y el sur por efectos orográficos. Vientos del este soplan entre 15 y 25 km/h en la costa. Tiempo3.com advierte lluvia moderada a intervalos en el centro, con probabilidad del 40-50 %. AccuWeather y Meteored mantienen cielo nublado sin precipitaciones en Margarita, donde el termómetro marca de 26 °C a 33 °C.