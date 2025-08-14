Inameh estima lluvias en Venezuela este 14 de agosto

Las lluvias continuarán en amplias zonas de Venezuela este jueves 14 de agosto, informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) al ofrecer su pronóstico general del tiempo para las próximas 24 horas.

Sobre el país se desplaza la onda tropical número 26 de la temporada y de las 27 que ya se han formado sobre el Atlántico, es la número 22 que llega al país.

En horas de la mañana se esperan zonas nubladas en gran parte del territorio, así como precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas en la Guayana Esequiba, Bolívar y Amazonas.

«Estas precipitaciones se extenderán de forma aislada hacia el sur de los Llanos, específicamente hacia Apure y Barinas. En la región Andina (Mérida, Trujillo) se prevén lluvias y lloviznas persistentes, mientras que en zonas montañosas de Distrito Capital, Miranda, Aragua y Carabobo se esperan lloviznas dispersas. El resto del país presentará cielo parcialmente nublado con baja probabilidad de precipitaciones», afirmó el organismo en su sitio web.

Después del mediodía las lluvias serán más intensas y abarcarán gran parte del territorio.

Habrá «lluvias de moderadas a fuertes y actividad eléctrica (que) afectarán principalmente nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Guárico, Cojedes, Portuguesa , Barinas y Apure», añadió la institución.

Se espera que en Táchira, Mérida y Trujillo se mantengan lluvias y lloviznas, incluyendo posibles lluvias o chubascos en valles y piedemonte. «Hacia el

occidente, en el sur del Zulia, se prevén chubascos dispersos. En la Región Central (Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, Carabobo), se esperan chubascos y tormentas aisladas, especialmente en zonas de montaña».

Mientras que en oriente, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, así como

Falcón y Yaracuy tendrán una baja probabilidad de precipitaciones.

Dónde lloverá hoy en Venezuela

Este es el pronóstico del tiempo por regiones que ofrece el Inameh en su sitio web:

Región Central y Capital: Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y el Distrito Capital

Parcialmente nublado en horas de la mañana, alternando con cielo despejado. Sin precipitaciones el resto del periodo.

Región Oriental: Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas y Delta Amacuro

Mayormente despejado durante el periodo. Con algunas precipitaciones.

Región Centro Occidental: Yaracuy, Falcón y Lara

Poca nubosidad durante el periodo. Con algunas precipitaciones después del mediodía.

Región Llanos Centrales: Guárico y Cojedes

Mayormente nublado con algunas lluvias y lloviznas durante el día.

Región Llanos Occidentales: Portuguesa, Barinas y Apure

Cielo parcialmente nublado con lluvias y lloviznas y algunas descarga eléctricas después del mediodía.

Región Andes: Trujillo, Mérida y Táchira

En horas matutinas se espera nubosidad estratiforme con lluvias dispersas, después del mediodía se estima el incremento de la cobertura nubosa acompañada de precipitaciones dispersas.

Región Zuliana

Se prevé cielo parcialmente nublado, alternando con áreas nubladas al sur acompañadas de lluvias dispersas.

Región Sur: Amazonas, Bolívar y Territorio Esequibo

En horas matutinas se espera nubosidad estratiforme con algunas lluvias o lloviznas dispersas; después del mediodía se estima el incremento de la cobertura nubosa con precipitaciones de intensidad variable al sur de Amazonas.

Dependencia Federales: Los Roques, La Orchila, Isla de Aves

Se prevé cielo despejados durante casi todo el día. Sin precipitaciones.