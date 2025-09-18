Los cuatro hijos del exdiputados al Consejo Legislativo del estado Zulia y preso político, Eduardo Labrador, solicitaron a las autoridades atención médica urgente para su papá, quien está preso en la cárcel de El Rodeo I, en el estado Miranda, desde octubre de 2024.

“La alegatoria a las autoridades del Gobierno Nacional se justifica en tres crisis originadas por un dolor lumbar de fuerte intensidad por hernia discal o estenosis, al punto de inmovilizarlo”, dijeron en un comunicado que dieron a conocer este jueves 18 de septiembre.

Llamaron a las autoridades a que le concedan “una medida humanitaria para que Eduardo Labrador trate su enfermedad en libertad”.

El comunicado lo acompañaron de un informe médico con fecha del 23 de agosto en el que se constata el dolor lumbar de Labrador, que se extendió a “sus miembros inferiores” y sufre desde hace al menos siete meses.

Sus hijos, Manuel, Stephanie, Eduardo y Layneth, dijeron que las condiciones de reclusión en El Rodeo I no permiten una recuperación del político y profesor de la Universidad del Zulia (LUZ), quien “corre riesgo de quedar parapléjico”.

Por qué detuvieron a Labrador

A Labrador lo detuvieron el 18 de octubre de 2024 y 40 días después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares de protección ante la falta de informa oficial sobre su paradero o sitio de reclusión.

La Cidh le solicita a Venezuela que «precise si la persona beneficiaria fue presentada a un tribunal competente para revisar su detención, de habérsele imputado delitos. De lo contrario, que indique las razones por las que no ha sido puesta en libertad a la fecha».

En enero pasado, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) exigió la liberación de Labrador y otros presos políticos que dictan clases en universidades como Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Enrique Márquez, además de Labrador.