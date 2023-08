Hija de mamá de preso política desaparecida: Temo por su vida

Giovanna Monasterios, hija de Yosida Vargas quien es mamá del preso político Juan Carlos Monasterios, exigió que liberen de inmediato a su mamá, a quien detuvieron en una alcabala en el estado Táchira este miércoles 15 de agosto.

A través de un video que compartió la activista y directora del Instituto Casla, Tamara Suju, la hija de Yosida advirtió que su mamá es una mujer de 67 años. Sufre de artrosis, hiperetensión, problemas intestinas y se marea con frecuencia.

Relató que cuando se trasladaba por La Pedrera la detuvieron por el simple hecho de ser la mamá de Juan Carlos Monasterios, un sargento mayor de primera de la Guardia Nacional Bolivariana, a quien en 2022 condenaron a 30 años de cárcel por sus supuestos vínculos con el intento de magnicidio que sufrió Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018.

Qué se sabe de Yosida Vargas

“A las 10:46 de la noche del 15 de agosto me escriben que la tienen detenida en la alcaba sin ningún argumento, sin ningún motivo, solamente por ser madre de Juan Carlos Monasterios y que iba a ser trasladada por una comisión al Dgcim de Caracas, Boleíta”, dijo en el video que se publicó este viernes 18 de agosto.

Recordó que han pasado más de 48 horas de su desaparición y en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) no informan sobre su paradero.

“El Dgcim no informa donde la tienen ni la liberan, no la dejan llamar para dar una fe de vida. Temo por su vida y su salud. Ella sufre de mareos continuos y repentinos. No puede estar mucho tiempo parada ni tampoco mucho tiempo sentada. tiene que estar con sus medicamentos al día”, alertó.

Monasterios recordó que el caso de su hermano fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional por Tamara Suju.

Además, responsabilizó de cualquier cosa que le pase a Yosida Vargas al mandatario Nicolás Maduro; al ministro de Defensa, Vladimir Padrino; al director de la Dgcim, Iván Hernández Dala y a Granko Arteaga, un teniente coronel que dirige la Unidad de Asuntos Especiales de la Dgcim.

#Venezuela. Urgente. Giovanna Monasterios, la hija de #YosidaVanegasDeMonasterio me envía este Video de Alerta sobre la Desaparición Forzada de su Madre, detenida el 15 de Agosto en el Estado Tachira, y trasladada a Caracas por el #DGCIM. La detienen sólo por ser Madre del Preso… pic.twitter.com/MBKKnAiPh1 — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) August 18, 2023

Alerta del Instituto Casla

Suju dijo en su cuenta de la red social X, antes Twitter, que el Instituto Casla emitió una “alerta internacional sobre la situación de Yosida Vanegas de Monasterios, y denuncia el patrón de persecución que ejecuta el régimen (de Nicolás Maduro) contra familiares de los detenidos y perseguidos políticos”.

Añadió que llevarán el caso a las instancias internacionales que correspondan, entre ellas la CPI.

Además, denunció el aislamiento al que tienen sometido a Juan Carlos Monasterios en una celda que llaman “El tigrito” en la sede de El Helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

