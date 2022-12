“Hasta ahora no hay indicios que se vayan a producir excarcelaciones”, señala Gonzalo Himiob

En Venezuela hay 275 presos políticos, según las cifras registradas por la organización Foro Penal. Algunos han sido sometidos a las más crueles violaciones de derechos humanos y esperan salir de prisión algún día, pero estas navidades pareciera que no hay indicios de que se produzcan excarcelaciones.

A juicio de Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal, en Venezuela es muy difícil saber si este año podrían generarse nuevas excarcelaciones como ocurrió en años anteriores.

“Si nos guiamos por experiencias previas, solo en el Gobierno se sabe si eso va a ser así o no. Hasta ahora no hay indicios de que se vayan a producir excarcelaciones, pero lo reitero: no se puede saber ni confirmar nada por ahora”, explica el defensor de derechos humanos, en una entrevista con Efecto Cocuyo.

La mayoría de los presos políticos en Venezuela comparten las mismas condiciones precarias de reclusión que tienen todos los privados de libertad en las cárceles venezolanas.

El hacinamiento y enfermedades como la tuberculosis o la desnutrición han sido señaladas por organizaciones como Una Ventana a la Libertad como uno de los males que más afecta a la población carcelaria del país.

“Los cuadros médicos son muy variados. En general, los presos políticos sufren desde el punto de vista médico consecuencias graves por el aislamiento arbitrario que padecen y por la falta de condiciones mínimas de higiene y de salubridad en los centros de reclusión. Tenemos casos de presos políticos que necesitan tratamiento médico por diferentes enfermedades a los que dicho tratamiento se les niega continuamente, lo cual no hace más que empeorar su situación”, dice.

Himiob explica que en Venezuela desde hace mucho no se respetan las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos. Sin embargo, los presos políticos están sometidos a condiciones aún peores, que derivan de la sistemática política de someterlos a condiciones particularmente indignas con la finalidad de enviar un claro mensaje intimidatorio.

“Preocupa mucho la falta de atención médica oportuna que, en muchos casos, agrava especialmente las condiciones de reclusión de los presos por motivos políticos”, apunta el abogado.

Agenda de diálogo y presos políticos

El defensor de derechos humanos indica que es delicado afirmar que la inclusión de los presos políticos como un “tema” en las negociaciones políticas sea necesariamente positivo.

Himiob recuerda que las experiencias previas han demostrado que a veces se producen algunas excarcelaciones producto de estos procesos de diálogo, pero advierte que nunca queda clara cuál fue la metodología utilizada ni cuáles fueron los criterios que se usaron para favorecer a algunos presos políticos y a otros no.

“En algunos casos se han dado situaciones en las que se afirma que se ‘ha excarcelado’ a personas que ya no estaban en prisión, y se ha visto que se incluye a personas como presos políticos cuando en realidad no lo son”, agrega.

Para Himiob, lo más delicado es que estas excarcelaciones puntuales no terminan solucionando el problema de fondo, aunque todo paso hacia la libertad es un buen paso, pues en la mayoría de los casos no son libertades plenas o al cabo de un tiempo las celdas vuelven a llenarse con nuevos presos y el ciclo continúa, algo que en el Foro Penal han llamado como «efecto puerta giratoria».

Qué se debe tomar en cuenta en la mesa de negociación

El abogado advierte que si se va a manejar el tema de la prisión y de la persecución política en una mesa de negociación política, debe tomarse en cuenta el fenómeno completo, abarcando no solo a los presos, que son prioritarios, sino también los perseguidos políticos.

“Tenemos más de 9.000 personas sujetas a procesos penales políticos bajo medidas distintas de la prisión, con su libertad restringida, y no se puede dejar de lado el tema de la impunidad. Nadie habla del necesario castigo legal a quienes han cometido violaciones graves a los derechos humanos, y eso debe también considerarse”, dice.

El director del Foro Penal indica que cualquier negociación política que involucre a los presos políticos y perseguidos, debe abarcar la garantía de la “no repetición”, ya que de nada sirven algunas excarcelaciones si la represión arbitraria por motivos políticos continúa.

Otro punto importante para el defensor de derechos humanos es que ninguna mesa de negociación política puede comprometer la continuidad o la integridad de la investigación en curso ante el Tribunal Penal Internacional.

“En este momento, ante la falta de Estado de Derecho en el país, es la única luz al final del túnel con la que cuentan las víctimas”, recalca.