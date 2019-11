Gustavo Dudamel, Ricardo Montaner y C4 Trío nominados al Grammy

Artistas venezolanos figuran entre los nominados a los premios Grammy, en su edición número 62, tras el anuncio oficial hecho este miércoles 20 de noviembre en Los Ángeles, Estados Unidos.

El director de orquesta Gustavo Dudamel es uno de ellos. Su nominación es junto a la Filarmónica de Los Ángeles, que él dirige, en mejor actuación de una orquesta por “Norman: Sustain”.

Ricardo Montaner fue nominado como mejor disco de pop latino por su álbum “Montaner”. Se medirá en esta categoría con Vida” de Luis Fonsi, “11:11” de Maluma; “#ELDISCO” de Alejandro Sanz y “Fantasía” de Sebastián Yatra.

Y el grupo C4 Trío, que recientemente recibió un Grammy Latino, también fue nominado como mejor disco tropical latino por su álbum “Tiempo al tiempo” junto a Luis Enrique. El premio se decidirá entre “Opus” de Marc Anthony; “Candela” de Vicente García, “Literal” de Juan Luis Guerra 4.40, y “A Journey Through Cuban Music” de Aymée Nuviola.

Otros artistas latinos nominados son Rosalía, Bad Bunny y J Balvin, anunció este miércoles, 20 de noviembre, la Academia de la Grabación de Estados Unidos.

Rosalía, que fue nominada al Grammy a mejor nuevo artista, se enfrentará además en la categoría de mejor disco latino de rock, urbano o alternativo con su álbum “El mal querer” a Bad Bunny (“X 100pre”), Bad Bunny y J Balvin (“Oasis”), Flor de Toloache (“Indestructible”) e iLe (“Almadura”).

Además, Joss Favela por “Caminando”, Intocable por “Percepción”, La Energía Norteña por “Poco a poco”, Mariachi Divas De Cindy Shea por “20 aniversario” y Mariachi Los Camperos por “De ayer para siempre” fueron nominados al Grammy a mejor disco de regional mexicano (incluyendo tejano).

Y el apartado de mejor disco de jazz latino contará como candidatos con “Antidote”, de Chick Corea & The Spanish Heart Band; “Sorte! Music by John Finbury”, de Thalma de Freitas With Vitor Gonçalves, John Patitucci, Chico Pinheiro, Rogerio Boccato & Duduka Da Fonseca; “Una noche con Rubén Blades”, de Jazz At Lincoln Center Orchestra With Wynton Marsalis & Rubén Blades; “Carib”, de David Sánchez; y “Sonero: The Music of Ismael Rivera”, de Miguel Zenón.

Al margen de las categorías más conectadas con los ritmos iberoamericanos, otros artistas latinos también obtuvieron hoy nominaciones en otros apartados para la 62 edición de los Grammy, que se celebrará el próximo 26 de enero en el Staples Center de Los Ángeles (EEUU) y que contará, por segundo año consecutivo, con la cantante Alicia Keys como maestra de ceremonias.

Por ejemplo, Camila Cabello optará junto a Shawn Mendes al Grammy a mejor actuación pop de un dúo o un grupo por “Señorita”.

Los mexicanos Rodrigo y Gabriela podrían llevarse el Grammy al mejor disco instrumental contemporáneo por “Mettavolution”.

La canadiense de origen colombiano Jessie Reyez será candidata a la distinción a mejor álbum urbano contemporáneo por “Being Human in Public”.

Y la rapera de ascendencia dominicana Cardi B podría salir como vencedora en el apartado de mejor actuación de rap junto a Offset por “Clout”.

El argentino Sebastián Plano está nominado al mejor disco de new age por “Verve”, y el disco “Anónimas & resilientes” de los colombianos Voces del Bullerengue opta a anotarse el Grammy a mejor diseño de empaque.

Efe