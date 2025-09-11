La Fundación de Lucha contra el Cáncer de Mama (Funcamama) invita a la ciudadanía a participar en la décima edición de su caminata anual “Camino con Funcamama”, un evento emblemático que se llevará a cabo el próximo 19 de octubre en el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama.

Con capacidad para reunir a 20.000 personas, esta actividad representa la principal fuente de recaudación de fondos para sostener las tres sedes de la fundación y continuar brindando atención a más de 40.000 usuarios cada año.

Luisa Rodríguez Táriba, presidenta de Funcamama, destacó la importancia de esta iniciativa: “La caminata es nuestro evento más significativo para recaudar fondos, lo que nos permite seguir salvando vidas. Cada aporte fortalece nuestra misión de apoyar a miles de personas con servicios médicos y programas de detección temprana”.

La fundación, con 23 años de labor ininterrumpida, cerró 2024 atendiendo a más de 40.000 casos y beneficiando a 6.000 familias de forma gratuita.

Un recorrido lleno de vida y esperanza

La caminata de 5 kilómetros comenzará en el estacionamiento de Redvital Makro, ubicado en la autopista Regional del Centro, y recorrerá la Av. Don Julio Centeno del municipio San Diego, Carabobo, regresando al punto de partida.

Arauca Verenzuela, gerente de eventos y mercadeo deportivo de Redvital Makro, principal aliado del evento, expresó: “Desde marzo hemos trabajado en la organización de esta caminata, que gracias al apoyo de nuestros patrocinadores se ha convertido en una gran obra con impacto nacional”. Además, anunció que el Centro Comercial Metrópolis ofrecerá estacionamiento gratuito para quienes lleguen antes de las 10:00 a.m.

El evento promete ser una jornada familiar llena de música y sorpresas. Al finalizar el recorrido, los asistentes disfrutarán de un concierto especial del reconocido cantautor venezolano Víctor Muñoz, Como gran atractivo, se sorteará una camioneta doble cabina RAM 700 Bighorn 2025, cero kilómetros, con motor 1.3 Firefly y dos años de garantía.

Detección temprana: clave para salvar vidas

Funcamama enfatiza que, aunque el cáncer de mama no puede prevenirse, la detección temprana es fundamental para mejorar las tasas de supervivencia, que pueden alcanzar el 100% si se diagnostica a tiempo.

Un diagnóstico precoz permite tratamientos menos invasivos, mejora la calidad de vida y acelera la recuperación. La fundación ha diagnosticado casi el 40% de los más de 3.000 casos de cáncer de mama detectados en Venezuela este año.

Luisa Rodríguez resaltó: “El diagnóstico temprano evita la necesidad de tratamientos agresivos como quimioterapia o radioterapia, lo que se traduce en años de vida con calidad”. Por ello, Funcamama promueve el autocuidado y la adopción de estilos de vida saludables para reducir los factores de riesgo modificables. Entre las recomendaciones están: