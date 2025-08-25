La inseguridad alimentaria sigue siendo un desafío crítico en América Latina y el Caribe, afectando de manera desproporcionada a las mujeres. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), la población femenina tienen un 5,2% más de probabilidad que los hombres de enfrentar inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que refleja desigualdades estructurales en el acceso a recursos, servicios y oportunidades dentro de los sistemas agroalimentarios.

La reciente guía de la FAO «Género, hambre y malnutrición: Guía práctica para parlamentarias y parlamentarios» destaca el rol clave de la legislación para transformar estos sistemas con equidad.

«Legislar con enfoque de género no solo es un imperativo de derechos humanos, sino también un motor de desarrollo económico y social. La igualdad de género impulsa el crecimiento, la cohesión social y el avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que las barreras que enfrentan las mujeres limitan el progreso de toda la sociedad», indica la guía.

El papel crucial de la legislación

Sostiene la FAO que los parlamentos tienen un papel crucial en este cambio: Revisar y reformar leyes que perpetúan las brechas de género, garantizar presupuestos adecuados para políticas de igualdad, y usar un lenguaje inclusivo en los textos legales, son pasos esenciales.

Además, se necesitan recursos para facilitar el acceso de las mujeres a la tierra, el crédito y servicios de cuidado en áreas rurales, fundamentales para combatir el hambre, agrega el texto de la FAO

La transformación también requiere involucrar a hombres y niños como aliados para cambiar patrones culturales y fomentar la corresponsabilidad.

Iniciativas como los Frentes Parlamentarios contra el Hambre, apoyados por la FAO, España y México, y organizaciones como ParlAméricas, están impulsando leyes inclusivas y el liderazgo de mujeres jóvenes.

«Integrar el enfoque de género en las políticas de seguridad alimentaria es una necesidad urgente. América Latina y el Caribe no logrará sistemas agroalimentarios sostenibles ni erradicará el hambre sin derribar las barreras que enfrentan las mujeres. Los parlamentos, con leyes justas y presupuestos con perspectiva de género, son clave para asegurar que nadie se quede atrás», añade la organización.