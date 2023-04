Familiares de Leoner Azuaje cuestionan versión de Fiscalía sobre su muerte y piden protección

La familia de Leoner Azuaje, presidente de Cartones de Venezuela, quien murió en custodia del Estado publicó una serie de videos donde exigen que se les brinde protección y que se esclarezca la situación que culminó con la muerte del funcionario público.

“Solicito resguardo para mi vida, para mis hijas y de mi suegra y de mi cuñada. Este video es necesario porque no sé que está pasando. A mi esposo se lo llevaron a declarar el viernes en la noche, desde entonces no sé nada de él, no nos dejan llegar a él, no nos dicen que está sucediendo”, dijo la pareja sentimental de Azuaje, Claudia Pimentel, en un video publicado en redes sociales el viernes.

La mujer, quien dijo que estaba en un espacio de seguridad, solicitó al gobierno de Perú para ella y sus hijas. “Además pido la protección de la embajada española para mi cuñada y mi suegra porque no sabemos qué está pasando. Hay un movimiento en redes sociales que nos asusta. Necesito que me resguarden la vida”, afirmó en un video difundido en Twitter.

En un segundo video que se hizo público, la madre y la hermana de Azuaje —entre lágrimas— exigen al Estado una explicación por la muerte del directivo de Cartones de Venezuela quien, según la versión oficial, se suicidó.

La familia de Azuaje cuestiona la versión ofrecida por las autoridades venezolanas sobre la muerte del detenido. “Nos dijeron que mi esposo se suicidó, pero en las redes sociales nadie lo cree. No sé qué está pasando”, enfatizó la pareja de Azuaje.

Exijo a la fiscalía y a la defensoría la protección de mis hijas, de mi madre, de mi cuñada y mi suegra. Necesitamos asilo, necesitamos que nos protejan”, finalizó Pimentel.

La desaparición forzada de Azuaje

Los familiares de Azuaje denunciaron a lo largo de los videos que Leoner Azuaje fue víctima de desaparición forzada por parte de las autoridades que lo detuvieron.

“Estaba detenido, se lo llevaron el 14 de este mes. Tuve seis días sin saber de mi hijo. Fuimos al Sebin y nos tiraron la puerta en la cara, nunca nos dieron respuesta. Fuimos al Ministerio Público y nadie nos dijo nada de mi hijo”, demandó la madre del dirigente político”, relató la progenitora de Azuaje.

Tanto la madre, como la hermana del funcionario niegan que su familiar haya estado vinculado a hechos de corrupción como se le acusó y piden el esclarecimiento de las acusaciones. “El no era corrupto, eso fue una equivocación”, culminó la hermana.

Un grupo de trabajadores acusó al funcionario, en redes sociales, de explotarlos laboralmente. Cuando hacían las acusaciones etiquetaban en sus comentarios a altos jerarcas del chavismo.

Sin embargo, otro grupo de trabajadores salió en defensa de Azuaje poco antes de su detención y negaron que el hombre estuviese inmerso en hechos de corrupción.