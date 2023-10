En la cárcel de Ramo Verde está la mayoría de los militares detenidos por razones políticas en Venezuela. Siete sargentos, que tienen seis años y nueve meses detenidos y que han sido sometidos a un retardo procesal, iniciaron una huelga de hambre para protestar por sus derechos vulnerados.

“A ellos los tienen totalmente olvidados; tienen casi siete años detenidos y les han violado su debido proceso. Para que le hicieran la audiencia preliminar pasó más de un año”, informó Odalis Bermúdez, hermana de Rubén Bermúdez, uno de los huelguistas.

Junto a Bermúdez, de 37 años de edad, los militares Javier Rafael Peña, Feydi Montero, Juan Díaz, Yecson Lozada, Jairo Villegas y Noé Romero también se encuentran en huelga de hambre.

La hermana del militar detenido indicó mediante un contacto telefónico con Efecto Cocuyo que, a pesar de que los siete efectivos castrenses son militares activos, en octubre del año pasado sus casos pasaron a tribunales civiles.

“Cada vez le dicen que son órdenes; que no les competen. No los atienden; no los quieren atender”, indicó.

Los militares iniciaron la huelga de hambre el pasado 16 de octubre. Los siete están vinculados al caso de fallecido general Raúl Isaías Baduel, acusados de presunto golpe de Estado, y pertenecían a la Brigada 42 de Paracaidistas de Maracay, capital del estado Aragua.

El grupo de militares fue detenido el 18 de enero de 2017, por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

La hermana de Bermúdez señaló que durante la detención ellos fueron sometidos a torturas y aislamientos. “Los mantenían en cuarto oscuro; veían claridad cuando comían y luego los volvían a encerrar”, expresa.

Odalis añadió que a los funcionarios eran sometidos a descargas eléctricas y golpes.

No han escuchado nada sobre posible liberación

Tras los acuerdos de Barbados, 5 de los 270 presos políticos en Venezuela fueron excarcelados la madrugada del 19 de octubre. La familia de Bermúdez y de los demás presos políticos tienen la esperanza de que puedan salir en libertad.

A pesar de la ilusión de ver a su ser querido fuera de la prisión, Odalis señala que nadie se ha comunicado con ella ni con los familiares de los otros huelguistas para saber si los funcionarios militares están siendo considerados para las libertades.

“No nos han comunicado nada, no sabemos, no los nombran, ellos están totalmente olvidados. Ojalá entraran en esa lista de negociaciones, por ese motivo fue que comenzaron la huelga de hambre, después de 10 diferimiento de sus audiencias de juicios”, explicó.

El sargento Bermúdez tiene 37 años de edad, es padre de tres hijos y es oriundo de la ciudad de Maracay. A sus familiares se les complica poder visitarlo por el costo de los pasajes y la distancia.

“Antes los visitábamos más seguidos, pero ahora es más difícil. Mi mamá lo único que dice es que espera ver a su hijo recobrar la libertad”, dijo.

