Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

Recientemente, un grupo de personas, en su mayoría pertenecientes a organizaciones religiosas, protestó frente a la sede del Ministerio de Educación en Caracas en contra del decreto de implementación de la educación sexual integral en las escuelas del país, pues argumentaban que ese pénsum se enfocaba más en la «ideología de género» que en el propósito educativo o biológico.

El 5 de febrero de 2021 se publicó una resolución en la Gaceta Oficial No. 42.063 que sería aplicada «a todas las áreas de atención pedagógica en todos los niveles y modalidades del subsistema de educación básica» con la finalidad de «ofrecer a los niños, niñas y adolescentes, jóvenes y adultos» los conocimientos que «les permitan desarrollar habilidades y estilos de vida saludables con una visión positiva de su sexualidad».

Esa resolución define la salud sexual integral como «el proceso educativo que permite enseñar y aprender los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad, para preparar a los niños, niñas y adolescentes, jóvenes, adultos con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los empoderen para desarrollar su personalidad con bienestar y dignidad, atendiendo con propiedad sus relaciones sociales y sexuales, así como mantener una actitud respetuosa de las diversidades y ejerciendo sus derechos sexuales y derechos reproductivos a lo largo de la vida».

Sin embargo, aún es común que en escuelas, colegios o liceos aún se toma el tema de la educación sexual desde el punto de vista biológico, es decir, contenidos relacionados con órganos reproductivos, métodos anticonceptivos y ciclos del embarazo.

Según a periodista Katherine Dona, reportera del portal El Pitazo, invitada este jueves el espacio #CocuyoClaroyRaspao, esa protesta no tuvo fundamento, pues ni siquiera quienes estaban en ese acto de calle tenían certeza de que eso que reclamaban se estaba implementando en los centros educativos.

«Yo he consultado con padres que tienen a niños en escuelas públicas que me aseguran que no han recibido este tipo de libros», dijo durante su conversación con Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, y Xabier Coscojuela, integrante de la mesa editorial de Tal Cual.

Katherine Dona indicó que los manifestantes aseguraron que este tipo de educación va «en contra de como está constituida la familia», pero, agrega, lo que se notó en estas personas en que existe mucha desinformación sobre el tema.

Según una publicación de la ONG Acceso a la Justicia, se entiende que la mencionada Resolución tiene por objeto regular los procesos para orientar la incorporación de la Educación Integral de la Sexualidad en el Subsistema de Educación Básica, en el Marco del Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo a Temprana Edad y en la Adolescencia (PRETA).

Dona asegura que en sus investigaciones no ha encontrado que dentro de las escuelas se habla de temas tan álgidos como la identidad de género, la masturbación y otros que, según dijeron quienes han protestado no solo en Caracas, sino en otras regiones, causaron alarma en padres y representantes.

«Hay que estar muy pendientes de qué tipos de contenidos están recibiendo los niños. Muchos padres no se habían dado cuenta de que sus hijos estaban recibiendo este tipo de información. Hay temas que son necesarios abordar. Hay temas en los cuales no puedes quedarte atrás. Hay que hablar de embarazo precoz, hay que hablar de enfermedades de transmisión sexual».