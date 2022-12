Exigen investigación tras incendio ocurrido en PetroMonagas

José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), exigió una investigación por el incendio que se registró en un tambor de coque de PetroMonagas, ubicado en el complejo José Antonio Anzoátegui.

El dirigente gremial lamento lo ocurrido el pasado miércoles, 28 de diciembre, en las instalaciones de PetroMonagas y alertó que los accidentes se han incrementado dentro de la industria petrolera del país, según reseñó el diario El Tiempo de Anzoátegui.

Bodas reiteró a la gerencia de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) que se abra una investigación de manera inmediata para conocer las causas reales que motivaron el accidente.

«La información que me dan los compañeros es que no hubo lesionados ni fallecidos, pero fue un incendio de gran magnitud. La planta tenía un mes de funcionamiento después de todos estos años paralizada. Aún no hay una versión oficial de Pdvsa, pero exigimos que se haga una investigación y se busquen las causas verdaderas para que no ocurra nunca más. Vemos como se están incrementando estos accidentes y nos preocupa que pongan en riesgo la vida de trabajadores», añadió.

El gremialista denunció que en el oriente del país no existe una unidad de Caumatología para atender a las personas heridas en los incendios, como el ocurrido en las instalaciones petroleras.

«Si bien es cierto que en este caso no hubo quemados o cualquier otro tipo de lesión, también es cierto que pudo haber ocurrido. Esa es la exigencia y sobre todo que se investigue de verdad con los delegados y comités de higiene y seguridad para ver qué es lo que está ocurriendo porque hemos visto con mucha preocupación cómo se están incrementando los incendios y accidentes en la industria petrolera. Exigimos que se respeten los derechos de los trabajadores, la convención colectiva, la Ley Orgánica de Trabajo y la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente», concluyó el secretario general de la Futpv.

Dos incendios en menos de una semana

Este miércoles, se reportó un incendio en la planta de PetroMonagas, y hasta este jueves 29 de diciembre, las autoridades de Pdvsa no se han pronunciado.

Se pudo conocer que el incendio fue controlado y que no se reportaron daños.

Esta sería la segunda falla en una planta petrolera en lo que va de semana, el pasado martes 27 de diciembre, se registró un incendio en la Planta de Cardón, en el estado Falcón, los bomberos lograron controlar el siniestro.