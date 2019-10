Estudiantes rechazan paro de profesores en Universidad de Carabobo - Efecto Cocuyo

Ante los bajos salarios, algunos profesores de la Universidad de Carabobo decidieron no reincorporarse a clases el pasado 19 de septiembre. Esto afectó sobre todo a la Facultad de Ciencias de la Salud de esa casa de estudios, que permanece prácticamente paralizada.

El decano de la facultad, José Corrada, aseguró que los gremios de empleados, obreros y profesores fueron los que convocaron a paro. Los trabajadores de la Universidad de Carabobo tomaron esta decisión por motivos salariales, ya que como empleados públicos ganan entre uno y dos salarios mínimos, es decir, de 45 mil a 100 mil bolívares. Hasta que no les paguen, no regresarán a clases, por lo cual el reinicio del año escolar es incierto en la universidad.

“Los directivos no estamos de paro, pero el trabajo no se puede realizar porque no todo el mundo viene”, dijo Corrada. El decano admitió que le hizo una petición a los profesores para cerrar los ciclos de clases y seminarios que estaban inconclusos desde el año pasado, y ellos accedieron, por lo cual sí están dando clases en áreas como medicina.

Según el decano, el problema radica en que el ciclo básico de las diez carreras del área de salud, los profesores se dedican exclusivamente a la docencia. Por lo mismo, solo cuentan con sueldo inferior a cuatro dólares al mes para vivir.

En cambio, en quinto y sexto año de carreras clínicas como enfermería o medicina, los universitarios permanecen en actividades normales ya que estas se desarrollan en hospitales y la guiatura es impartida por médicos de profesión.

Sin embargo, aún con esos cursos en clases, el decano considera que es “terrible” tener algunos profesores en ejercicio y otros no.

“Por un lado, no tenemos profesores que inicien a los bachilleres del 2019. Por otro, cuando los alumnos avanzan los profesores se quedan sin tener qué hacer, ya que las cohortes que les siguen no iniciaron clases”.

El 26 de septiembre el centro de estudiantes de esta facultad convocó a una asamblea con estudiantes y trabajadores. El decano dijo que están haciendo un gran esfuerzo por evitar el paro de docentes.

https://twitter.com/FCU_UC/status/1176863456068362241

Centros de estudiantes luchan por impedir el paro

Gabriel Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Estudiantes de Derecho y miembro del centro de estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas, dijo que los estudiantes asisten a clases de manera regular.

“Comenzamos con todas las dificultades, pero siempre estaremos en contra del paro”, dijo.

Cabrera considera que los espacios de las universidades deben preservarse para la discusión y los estudiantes deben hacer acompañamiento a la lucha de los profesores. Por eso, el centro de estudiantes ha organizado distintos debates y foro a cerca de los problemas que confronta el país y que afectan a la universidad.

Entre estos problemas, Cabrera mencionó el deterioro de las unidades de transporte, que afectan la asistencia de los profesores, y el funcionamiento del comedor que no presta servicios desde enero.

De acuerdo con la rectora, Jessi Divo, estas insuficiencias se han denunciado ante la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu). No han obtenido respuesta en cuanto al comedor, pero lograron recuperar nueve autobuses de los 40 que poseen, con ayuda de la gobernación de Carabobo.

Hasta ahora, estos problemas han devenido en una deserción del 65% de estudiantes y una fuga profesoral de aproximadamente 70%, según las estimaciones de la Federación de Centros Universitarios.

Federación de profesores desaprueba el paro

Lourdes Ramírez, coordinadora de la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), dijo que la federación está en desacuerdo con un paro.

“Sabemos que el gobierno quiere meter la mano en la universidad”, dijo la docente.

Consideró que lo que deben hacer los profesores es constituir un grupo de trabajo para enfrentar las amenazas en contra de las universidades, como la averiguación penal contra los rectores y las elecciones de rectorado ilegítimas. También dijo Ramírez, que los docentes deben unirse a las protestas en las calles para su reivindicación salarial.