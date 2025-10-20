El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reportó en su boletín matutino que Venezuela presenta condiciones climáticas inestables debido al paso de la perturbación AL98, ubicada sobre el mar Caribe al norte del país, con un 70% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en las próximas horas.

Este fenómeno, combinado con la onda tropical 48, está generando un panorama de lluvias variables y nubosidad en gran parte del territorio nacional.

Condiciones Matutinas

En la mañana de este lunes, el cielo se presenta parcialmente nublado en buena parte de Venezuela, alternando con áreas despejadas. Sin embargo, se registran precipitaciones de intensidad variable acompañadas de descargas eléctricas en regiones como Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Nueva Esparta, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Miranda, La Guaira, norte de Aragua, este de Falcón, Guárico, Barinas, Apure, Portuguesa, los Andes y Zulia.

En particular, destacan nubes cumuliformes productoras de lluvias en el noroeste de Monagas, noreste y sur de Anzoátegui, centro y oeste de Bolívar, sureste y centro-este de Guárico, Alto Apure, sur de Táchira, sureste de Falcón, el lago de Maracaibo y sectores del oeste de Zulia.

Pronóstico para la tarde y noche

El Inameh prevé un incremento en la nubosidad durante la tarde y noche, con lluvias o chubascos que se extenderán a todo el territorio nacional. Las precipitaciones serán más intensas en Bolívar, Amazonas, la región Nororiental, la Región Central, los Llanos Centrales y Occidentales, el Centro Occidente, los Andes y Zulia.

Estas condiciones son impulsadas por la actividad de la onda tropical AL98 y la onda 48, que podrían generar acumulación de agua en áreas urbanas y rurales, así como vientos moderados a fuertes en zonas costeras.

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, la mañana estará marcada por nubosidad parcial y lloviznas aisladas. A partir del mediodía, se espera un aumento en la cobertura nubosa, con precipitaciones moderadas y descargas eléctricas ocasionales. En Caracas, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17°C y una máxima de 29°C, con alta humedad relativa.