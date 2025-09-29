La esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, preso en Venezuela desde diciembre de 2024 y acusado de terrorismo, pidió este lunes al papa León XIV que interceda por su liberación y la de todos los presos políticos en el país suramericano, que la ONG Foro Penal cifra en 823.

«Su santidad papa León XIV, le pido que interceda por la libertad de los miles de inocentes presos injustamente en Venezuela. Nahuel Agustín Gallo es uno de ellos«, expresó María Alexandra Gómez en su cuenta de X.

Asimismo, indicó que «no puede haber canonización con presos políticos» en Venezuela, en referencia a la santificación del médico laico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, ambos venezolanos, el próximo 19 de octubre.

De qué acusan al gendarme argentino

En diciembre del año pasado, el Ministerio Público (MP) de Venezuela informó que Gallo había sido procesado por la Justicia del país suramericano por supuesta vinculación a «un grupo de personas» que intentó «ejecutar una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas» con «apoyo de grupos de la ultraderecha internacional».

En un comunicado, el MP indicó que a Gallo lo apresaron al ingresar «irregularmente» a Venezuela «ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental».

Dicha versión es contraria a la del Gobierno de Javier Milei en Argentina, que asegura que el viaje del gendarme fue con el «único propósito de visitar a su familia y a su pareja, con quien comparte un hijo en común«.

Tras la captura de Gallo, el Ejecutivo de Milei acusó a la Administración de Nicolás Maduro de tomar de rehenes a extranjeros para «asegurarse su impunidad» de cara a la juramentación presidencial en Venezuela, que tuvo lugar en enero tras unas cuestionadas elecciones en julio de 2024.

Foro Penal computa 89 extranjeros detenidos en prisiones venezolanas, considerados por la organización como presos políticos.

La gestión de Maduro asegura que el país está «libre de presos políticos» y los señalados como tal están detenidos por la comisión de delitos.