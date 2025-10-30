La Alcaldía del Municipio Libertador reactivó controles estrictos con base en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, aprobada en mayo de 2023, y anunció sanciones para aquellos ciudadanos que sean sorprendidos realizando necesidades fisiológicas en espacios públicos de Caracas.

La medida apunta a erradicar una práctica que deteriora la salubridad y la imagen de la capital venezolana, según destacan las autoridades de municipales de Caracas.

La Alcaldía, respaldándose en el artículo 25° de la ordenanza, clasifican esta conducta como una «infracción a la moral y las buenas costumbres». El numeral 6 del artículo prohíbe explícitamente las necesidades fisiológicas en aceras, plazas o bulevares.

La Policía de Libertador, encargada de las inspecciones, aplicará multas equivalentes a 30 euros en bolívares.

El organismo de seguridad citó casos recientes en zonas céntricas como el Casco Histórico y el bulevar de Sabana Grande, donde agentes sorprendieron a transeúntes en flagrancia.

«Esta acción viola la paz ciudadana y genera focos de insalubridad», expresa la alcaldía en un comunicado oficial el 28 de octubre. La normativa, que entró en vigencia hace dos años, permaneció inactiva hasta esta semana, cuando el municipio decidió intensificar su aplicación ante quejas vecinales recurrentes.

En paralelo, la alcaldía extendió la sanción a infracciones similares, como el consumo de alcohol en la vía pública, con idéntica penalidad.

El despacho municipal recomendó el uso de instalaciones en centros comerciales, restaurantes y terminales de transporte para evitar sanciones. Expertos en urbanismo advirtieron que la ordenanza, promulgada bajo la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, requiere fondos para su recaudación efectiva.

El Servicio Metropolitano de Administración Tributaria (Sermat) gestionará los pagos, con opción a trabajos comunitarios en comedores o centros educativos, como alternativa a la multa.

La medida forma parte de un paquete más amplio que incluye sanciones a motorizados por transitar aceras y a dueños de mascotas por no recoger excrementos.

Con esta reactivación, la Alcaldía de Libertador busca fomentar hábitos cívicos en una urbe de más de dos millones de habitantes. Las inspecciones continuarán en horarios pico, y las autoridades prometieron campañas de sensibilización para complementar las multas.