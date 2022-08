Por lo menos, 81 familias del sector La Línea de Petare, municipio Sucre, estado Miranda, perdieron la mayoría de sus enseres la mañana de este miércoles 10 de agosto, debido al desbordamiento del río Guaire ocasionado por la intensa lluvia que cayó sobre el Distrito Capital.

A pesar de que muchas de esas personas tienen muchos años habitando en el sector y saben cuándo el río tiende a desbordarse, este miércoles la situación los tomó por sorpresa y no pudieron resguardar sus pertenencias. Muchos salieron a trabajar pensando que solo era una lluvia pasajera, de esas que han caído en las últimas semanas en el país.

«Cuando faltaban tres hileras de bloques para salirse el río, empecé a llamar a Protección Civil; no me contestaron y con ayuda de un vecino subí la nevera a la placa (techo de la casa). Cuando volví por el televisor, el agua me llegaba a la cintura», contó Roselia, una de las vecinas, quien, tras el esfuerzo por sacar su nevera, se lastimó una rodilla.

«Mi vecino no me pudo seguir ayudando, porque en su casa estaban sus hijas de 3 y 4 años solas y hasta tuvo que romper el techo para sacarlas. Es que todo fue tan rápido», narró.

Neveras, lavadoras, muebles, colchones, comida, entre otras cosas perdieron los habitantes de la Línea, donde los callejones quedaron enlodados de todo lo que arrastró el río.

A Julio Puerta y a Yamilet Quijano, otros habitantes del sector La Línea, los llamaron a sus respectivos trabajos para darles la noticia: «Se salió el río», les avisaron.

Julio sin pensarlo se devolvió a su casa a ayudar a sacar el lodo y salvar algo, pero Yamilet dudó en decirle al jefe porque podía no creerle.

«Cuando le dije a mi jefe donde vivo, de inmediato me dijo que me viniera, ya por las redes estaban pasando videos».

Yamilet, de sus 50 años de edad, tiene 34 viviendo en la Línea y es la primera vez que esto los toma de sorpresa.

«Nosotros ya sabemos cuándo se puede salir, estamos alerta. De hecho cuando dijeron lo del ciclón nosotros nos preparamos y nada pasó».

En la Cantera, sector 4 de La Línea, trabajadores de la gobernación de Miranda limpiaban las calles y con una máquina excavadora retiraron todo el lodo. En la calle principal funcionan varios comercios y talleres mecánicos, y también se inundaron.

«No he querido ni sacar la cuenta de cuánto perdí, pero de los cinco años que vivo aquí es la primera vez que esto pasa. El río creció de repente, solo lo que pudimos hacer es ponerle una guaya para que no se llevara el camión», comentó Daniela David, que tiene una venta de chucherías y agencia de lotería.

«Y yo empecé con un toldo apenas», dijo.