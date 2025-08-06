Docentes de varias regiones del país reclamaron este 6 de agosto el pago de un bono especial por vacaciones, que el Ministerio de Educación solo depositó a trabajadores de escuelas y liceos nacionales, pero excluyó a aquellos que laboran en instituciones adscritas a gobernaciones.

La Federación Venezolana de Maestros indicó mediante un comunicado enviado a la prensa que el impago de esa bonificación, estipulada en 6.160 bolívares (equivalentes este miércoles 6 de agosto a unos $ 47 a tasa BCV), es una exclusión y constituye «una violación de los principios de justicia e igualdad que deben regir en el ámbito laboral de nuestro país».

Detalla el ente gremial que ese pago debió hacerse en julio pasado, junto con la última quincena de ese mes y el bono vacacional que se pagó en general.

«Los colegas docentes regionales y sus familias también padecen la crisis económica presente en el país, al igual que la pérdida de poder adquisitivo. Exigimos el pago de dicho beneficio para los docentes activos, jubilados y pensionados de los estados Barinas, Bolívar, Lara, Miranda, Mérida, Portuguesa, Táchira y Zulia«, agrega el comunicado de la FVM.

En Carabobo protestan por despidos

El presidente del Sindicato de Maestros de Carabobo, Luis Guillermo Padrón, aseguró que el año escolar 2024- 2025 cerró con balance negativo para los docentes de la entidad.

Señaló a los medios regionales que el año escolar se caracterizó por bajos salarios, incumplimientos de pagos y la ausencia de beneficios acordados con el gremio.

Padrón denunció despidos injustificados y la vulneración de derechos laborales. Asimismo, informó se realizó una solicitud ante la Secretaria de Educación de la entidad el pago del bono especial Vacaciones 2025 a los docentes estadales.

El dirigente también alertó sobre una alarmante escasez de maestros en Carabobo: más del 60 % de las plazas permanecieron vacantes durante ese ciclo escolar, lo que dificultó la atención pedagógica a los estudiantes.

El Sistema Patria desembolsó del «Ingreso Especial de Vacaciones» correspondiente al mes de julio de 2025. Este beneficio está dirigido a docentes, jubilados y todo el personal de Educación Básica, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE).

El monto asignado para este bono es de Bs. 6.600,00, según refleja la página oficial de Patria.