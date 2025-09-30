El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, anunció el fin de semana pasado la creación obligatoria de comités de riesgo en todas las escuelas y liceos de Venezuela, como parte de una estrategia para preparar al sector educativo ante desastres naturales y emergencias.

La medida, presentada durante un simulacro nacional en la Unidad Educativa Nacional Francisco Pimentel, busca «garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo frente a eventos como sismos, inundaciones o incendios», dijo el funcionario.

“El 80% de nuestra población vive en zonas sísmicas. Las emergencias no avisan, y debemos estar preparados”, agregó Rodríguez, al destacar la urgencia de la iniciativa.

Según el titular del despacho educativo, cada comité deberá elaborar un protocolo de resguardo de vidas, un mapa de riesgos adaptado al entorno de cada institución y una agenda de acción que incluya simulacros programados y sorpresivos.

Hay que hacerlo pero con claridad

La propuesta ha sido recibida con atención, pero aún no cuenta con reacciones oficiales de los gremios docentes ni de las asociaciones de escuelas privadas.

La Federación Venezolana de Maestros (FVM) y otros sindicatos, que han denunciado reiteradamente la crisis salarial y el déficit de 250.000 docentes en el país, podrían considerar esta iniciativa como una carga adicional en un sistema educativo ya precarizado.

En redes sociales, algunos educadores han aplaudido la intención de priorizar la seguridad, aunque advierten sobre la falta de recursos para implementar mapas o simulacros efectivos en escuelas con infraestructuras deterioradas.

«Nos piden comités para terremotos cuando las escuelas mismas son bombas de tiempo: techos que se caen, paredes agrietadas y baños sin agua. ¿De dónde sacamos tiempo y plata para mapas y simulacros? Los maestros estamos hasta el cuello con clases a media máquina por falta de colegas y salarios de miseria que nos obligan a rebuscar en la calle», aseveró un docente que se identificó como miembro del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez.

El Ministerio no especificó si se destinarán fondos o capacitaciones para apoyar a las instituciones en esta tarea, lo que genera interrogantes sobre su viabilidad.

Este comienzo del año escolar 2025-26, el gobierno de Nicolás Maduro reportó la rehabilitación de 1.415 escuelas, pero muchas aún enfrentan problemas estructurales que podrían dificultar la creación de estos comités.

Rodríguez instó a los directivos escolares a organizar los comités de inmediato, integrando a la comunidad educativa en la planificación. Sin embargo, la ausencia de detalles sobre la implementación y el apoyo logístico mantiene en expectativa al sector.

Mientras el país se prepara para enfrentar riesgos naturales, la comunidad educativa espera claridad sobre cómo esta medida se traducirá en acciones concretas para proteger a los más de 7 millones de estudiantes del sistema escolar venezolano.