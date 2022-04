Descarrilamiento en el Metro entre Petare y Palo Verde es una advertencia grave, alerta experto

Un tren del Metro de Caracas se descarriló entre las estaciones de Palo Verde y Petare la noche del jueves 7 de abril de 2022, informaron usuarios en redes sociales. El evento fue confirmado por la asociación Metro Comunidad, que señala que se produjeron daños en 300 metros de vía férrea. Hasta el momento, no hay reporte de heridos.

Un video publicado en Twitter muestra el momento de pánico que vivieron las personas dentro de dos vagones del tren número 85; luego de que estos comenzaran a moverse bruscamente y los acoples se desalinearan alrededor de las 10:00 p.m.

«La causa del descarrilamiento es difícil de determinar pero esa situación del jueves fue una advertencia de que cada día estamos más cerca de que se pueda producir una tragedia. Nosotros hemos reportado desde hace años que en las tres líneas del metro el estado de las vías es catastrófico: hay muchas roturas de rieles, rieles fisurados y hay daños en los durmientes», explicó Jesús Hernández, directivo de Metro Comunidad, a Efecto Cocuyo.

La asociación señaló que cuando el tren se desplazaba por la zona de maniobra delantera de Palo Verde uno de los cambiavías falló en el momento en el que el quinto vagón pasó sobre él. «Esto hizo que los primeros cuatro vagones continuaran en una dirección, mientras los otros cinco intentaban ir en otra, halando los restantes», publicó en su cuenta oficial de Twitter.

«El sexto y séptimo vagón se fraccionaron. Es decir, el acople que une el sexto con el séptimo vagón se partió y no se puede echar la culpa al operador del tren. Es muy difícil que el operador detecte en un primer instante lo que ocurre en esos vagones. Pensamos que se dio cuenta cuando la energía se corta, producto del desprendimiento del tercer riel por el choque con el vagón», aclaró Hernández.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL DESCARRILLAMIENTO.

Cuando el tren se desplazaba por la Zona de Maniobra (ZM) delantera de Palo Verde (VER), uno de los cambiavías falló cuando el 5° vagón pasaba sobre él, haciendo que los primeros 4…#8Abr @metroinforme @TraffiCARACAS_ #MetroDeCaracas https://t.co/DNp0nTgRxd — MetroComunidad (@metrocomunidad) April 8, 2022

«La causa de ese descarrilamiento tendría que ser resultado de una investigación por parte de la gerente de investigaciones, por parte de la gerencia de mantenimiento y por parte de la gerencia de la vía férrea. Pero el Metro de Caracas no dijo nada, nunca informó el descarrilamiento», agregó. Sobre el tema, el Metro de Caracas se limitó a publicar que se había habilitado una vía temporal por fallas en los rieles.

Este no es el primer incidente que se produce en el año. A principios de 2022, un tren se descarriló en la Línea 2, en la zona de Caricuao, sin que el Metro aclarara la causa del problema.

Los daños graves

Por lo menos 60 metros de vía férrea y el tercer riel resultaron dañados gravemente después del descarrilamiento del jueves 7 de abril. También se reportaron 20 durmientes destruidos y diversas averías a equipos de señalización como semáforos o cajas de impedancia.

Así mismo, Hernández comentó que el movimiento brusco de los vagones, que se puede observar en los vídeos, no es nuevo.

«Esos movimientos que vimos en el video no son recientes. Nosotros venimos reportando desde 2019 que los trenes de línea 1 están produciendo unos movimientos anormales a nivel de acople. También se producen unos ruidos extraños en los acoples, como si estos quisieran romperse. Esos accidentes podrían causar heridos, entonces estamos ante una situación gravísima», comentó.

La falla de las ruedas planas es otra problemática que Metro Comunidad denunció luego del descarrilamiento. La asociación apuntó que los trenes no pueden ser conducidos a más de 40 kilómetros por horas, en especial porque comienza a fallar el piloto automático.

«Existe riesgo de que haya heridos por un próximo tren descarrilado. Todo depende de dónde se descarrile. Probablemente el jueves no pasó nada más porque el descarrilamiento ocurrió en un túnel y las paredes logran frenar el movimiento del tren. Pero si no hay nada que lo detenga, como puede ocurrir en la zona descubierta de la línea 2, un vagón podría voltearse», puntualizó Jesús Hernández.

Sin recursos en caso de emergencia

El sistema del Metro de Caracas no cuenta con los recursos necesarios para atender una emergencia producida dentro de sus instalaciones, alertó Hernández.

«El sistema de energía auxiliar en las estaciones falla, no hay iluminación alguna en ninguno de los túneles de las tres líneas, no están señalizadas las salidas de emergencia y no sabemos si las mismas líneas de emergencia están funcionando. Si te acercas a cualquier estación, no hay manguera para extinción de incendios. Esto es sinónimo de desastre», dijo.

La falta de equipos pone en riesgo a los usuarios que utilizan el sistema. En 2010, más de 2 millones de personas se transportaban a través del sistema de vagones subterráneos. Sin embargo, para 2020 la ONG Familia Metro indicó que la cifra habría bajado a unos 350.000 pasajeros diarios, aproximadamente.

Un sistema en decadencia

El estado de los rieles no es el único problema del sistema metro. Hernández recordó que el 98 % de los trenes no cuenta con aire acondicionado, que varios funcionan con uno o dos vagones sin frenos o motores de tracción y hay un déficit evidente: en la línea 1 se ofertan no más de 12 trenes diarios, en línea 2 funcionan entre 4 o 6, lo mismo que en línea 3.

«Las cifras tienen que ser mucho mayores. En línea 1 deberían ser 37 trenes, en la 2 deberían ser 21 trenes y en la 3 debería haber entre 12 y 14 trenes», apuntó el directivo de Metro Comunidad.

Destacó que el 95 % de las escaleras de las estaciones está fuera de servicio y que hay estaciones que pasan días sin tener tarjetas, por lo que los torniquetes están libres.

«En 2021 se reportaron 14 cortocircuitos a nivel de zapata colectora y esos produjeron daños en trenes y en el riel por falta de fusible. Esto no puede seguirse ignorando», expresó Hernández.