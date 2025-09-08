El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció que el sindicalista Daniel Romero, recluido en el Centro Penitenciario El Rodeo I en el estado Miranda, intentó quitarse la vida este fin de semana.

La información se dio a conocer a través de un comunicado que se difundió en la cuenta oficial de la organización en la red social X este domingo 7 de septiembre.

El Clippve señaló que familiares del preso político mostraron su preocupación e informaron sobre el ingreso de una ambulancia al recinto penitenciario para trasladar a Romero.

🚨 DENUNCIA PÚBLICA | Grave situación del sindicalista Daniel Romero en El Rodeo I



Familiares informan con profunda preocupación que este fin de semana se registró un grave intento de suicidio del sindicalista Daniel Romero, recluido en el Centro Penitenciario El Rodeo I.





Familia no sabe dónde está Romero

La organización precisó que, poco después del ingreso de la ambulancia, los familiares confirmaron que el traslado respondía al «estado crítico de Romero, quien presuntamente habría intentado quitarse la vida».

Hasta la mañana de este lunes, 8 de septiembre, no hay información oficial sobre su condición de salud ni a qué centro hospitalario fue trasladado Romero.

Desde 2024, familiares y organizaciones advirtieron sobre el delicado estado de salud de Romero, quien padece de problemas en el sistema nervioso y periférico de la mano izquierda, así como sobre las «condiciones inhumanas de reclusión a las que ha sido sometido».

Tras lo ocurrido el Clippve «confirma el riesgo extremo en el que se encuentra su vida» y añadieron que «El Rodeo I se ha convertido en un centro de aislamiento, tratos crueles e inhumanos, donde la salud y la vida de los privados de libertad, incluyendo sindicalistas, militares y dirigentes de partidos políticos, se encuentran en permanente peligro».

El Clippve exige a las autoridades «información inmediata, clara y verificada sobre la situación de Romero. Garantías de acceso a atención médica urgente, adecuada e independiente». También demandó «el fin de las condiciones de reclusión que constituyen tortura y violaciones graves a los derechos humanos».

Organizaciones urgen saber paradero de Daniel Romero

El Observatorio Venezolano de Libertad Sindical urgió la tarde de este lunes que se dé a conocer el paradero del sindicalista.

“Su único delito fue hacer su trabajo: defender los derechos de los trabajadores en SIDOR”, señaló la organización, que además record+o que su caso está en el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Urge saber de Daniel Romero, su único delito fue hacer su trabajo: defender los derechos de los trabajadores en SIDOR. Su caso está en el Comité de Libertad Sindical de la OIT

Desde Revolución Comunista expresaron su «preocupación por el estado de salud» de Romero, quien fue apresado injustamente desde 2023. La organización exige el «esclarecimiento inmediato de los hechos y libertad para Daniel, cuyo único delito fue defensor de los derechos de los obreros de Sidor».

El grupo reiteró que Romero lleva «cerca de dos años preso injustamente» y su salud se agrava en las «condiciones carcelarias inhumanas».