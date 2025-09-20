Con el inicio del año escolar 2025-2026, los padres y representantes en Venezuela enfrentan un panorama económico complicado, especialmente aquellos que tienen a sus hijos en instituciones de carácter privado.

Desde matrículas hasta uniformes, útiles escolares y seguros, el gasto promedio por niño oscila en promedio entre 100 y 1.000 dólares, una cifra que representa en varias cifras el salario mínimo oficial, según testimonios de familias.

En algunas escuelas públicas, aunque la matrícula es teóricamente gratuita, se exigen «colaboraciones» para mantenimiento escolar que pueden costar entre 10 y 20 dólares. En los privados, la inscripción inicial varía de 50 a 300 dólares, y pueden llegar a cerca de 2.000 dólares anuales en instituciones de mayor costo.

Estos costos han hecho que en muchas instituciones se haya tenido que prolongar el periodo de inscripciones, ya que muchos padres y representantes tuvieron que ahorrar o hacer esfuerzos para poder conseguir el dinero para ello.

«En mi caso, la graduación de bachiller de mi hija mayor, en julio pasado, nos significó muchos gastos extras y tuvimos que deberle al colegio la última mensualidad del año escolar que pasó. Mi otro hijo menor sigue en el colegio; ahora tuvimos que inscribirlo en septiembre y sumarle el costo de la matrícula, el primer mes y esa deuda. Por suerte la niña pudo quedar en universidad pública y ya no tenemos que pagar sino una sola mensualidad», relató Ingrid Peraza, de Caracas.

Gastos comunes

Los uniformes son otro dolor de cabeza. Un conjunto básico –chemise, pantalón o falda, mono y zapatos– cuesta entre 50 y 100 dólares por estudiante. En Caracas, un par de zapatos escolares ronda los 20-50 dólares, mientras que una chemise puede costar hasta 15 dólares.

Muchos optan por ferias populares para ahorrar entre 20-30%, aunque la calidad suele ser menor. «Reutilizo el uniforme del año pasado, pero los zapatos ya no dan más», lamenta José Ramírez, padre de un alumno en Guarenas.

Los útiles escolares no ofrecen alivio. Una lista básica, que incluye cuadernos, lápices, colores y una mochila, promedia entre 30 y 100 dólares. En colegios privados, los libros y guías adicionales pueden sumar hasta 50 dólares más. «En mi caso, gasté 60 dólares solo en útiles para tercer grado, sin contar textos», explica Ana Gómez, de Caracas.

El seguro escolar, aunque menos común, añade presión en los colegios privados, con costos de 5 a 20 dólares anuales. Sin embargo, muchas familias lo omiten para recortar gastos, ya que no es obligatorio en el sector público, aunque sí en el privado.

Este panorama económico agrava la deserción escolar, que según estimaciones alcanza un 20-30% anual. Con ingresos familiares promedio de 100-200 dólares mensuales, cubrir los gastos escolares para varios hijos es una hazaña que lleva a muchos a endeudarse o vender pertenencias.

Mensualidades podrían subir antes de diciembre

La Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres) aseguró que los colegios privados en Venezuela atienden solo 12% de la población estudiantil y que las escuelas públicas deberían atender la demanda de 88% de los alumnos.

Miembros de Fenasopadres indican que la inestabilidad incide sobre los costos de la educación y gastos por matrícula y las mensualidades, por lo que no se descarta que las escuelas privadas deban reajustar sus mensualidades durante este año escolar que recién inicia y no al final, como ya es costumbre.

Nancy Hernández, de la directiva de Fenasopadres, explicó que, a pesar de tener un presupuesto inicial para el año escolar 25-26, los planteles deberán pedir en asamblea de padres un reajuste de los pagos.

“Hay una realidad y es que la inestabilidad cambiaria nos lleva a que haya un presupuesto de inversión privado para el año escolar 25-26 y, sin embargo, para enero probablemente o antes de diciembre, muchos de estos planteles tengan que volver a convocar asamblea de padres y representantes y presentar un reajuste en el costo”, dijo.

Advirtió que antes de diciembre se podría esperar un reajuste “porque nuestra variabilidad cambiaria está cambiando día a día”.