Conatel “recomienda” a Circuito Éxitos que saque del aire programa “Ciudad 286” 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció a través de su cuenta en Twitter que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) “recomendó” a la emisora del grupo Unión Radio, Circuito Éxitos, sacar del aire el programa Ciudad 286 que se transmitía en Puerto Ordaz.

El periodista Brayan Silva informó que en la emisora le dijeron que el programa no iba más por una recomendación de Conatel. “Ya no estoy al aire. Según lo que me dijo la emisora, Conatel envió una recomendación para que nuestro programa saliera”, comentó Silva al SNTP.

El programa se encargaba de difundir noticias regionales y entrevistas de carácter político, económico y social. Lo conducían Silva y Francesca Díaz.

En días previos a ser sacados del aire por orden de Conatel habían realizados seguimiento al tema de la escasez de gasolina en la entidad y habían difundido denuncias contra la empresa de recolección de basura, Fospuca.

La censura de los medios en Venezuela

VE Sin Filtro, una organización de monitoreo en Venezuela, ha denunciado que el gobierno está censurando y bloqueando el acceso a 62 medios digitales y otros sitios web que publican contenido informativo.

Entre los medios afectados se encuentran Efecto Cocuyo, El Pitazo, Crónica Uno, Armando.Info, El Nacional, La Patilla y Runrunes, entre otros. La censura no solo proviene de las operadoras estatales como Cantv y Movilnet, sino también de empresas privadas proveedoras de Internet y datos como Movistar, Digitel, Net Uno, Super Cable e Inter.

Aunque los bloqueos comenzaron en 2018 contra medios independientes como El Pitazo y El Nacional, se intensificaron en enero de 2019 después de que Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, se juramentara como presidente encargado de Venezuela, desconociendo los resultados de las elecciones de mayo de 2018 que dieron la reelección a Nicolás Maduro como jefe de Estado.

