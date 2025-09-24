Comité exige el fin de la incomunicación de presos políticos

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) solicitó el fin del régimen de incomunicación en el que mantienen a un buen número de personas privadaas de libertad por razones políticas en el país.

En un comunicado conjunto con la ONG internacional Human Rigths Watch (HRW), denunciaron el aislamiento prolongado que viven los presos políticos, lo que constituye una forma de tortura.

«Desde el Clippve y HRW exigimos al Estado venezolano: Poner fin de inmediato al régimen de incomunicación, garantizar visitas familiares y acceso a abogados, Liberar de manera plena e incondicional a todos los presos políticos», dijeron este miércoles 24 de septiembre en su cuenta de la red social X.

En el pronunciamiento señalaron que «la incomunicación prolongada constituye una forma de tortura psicológica. No es disciplina penitenciaria, es represión planificada. Es un método para silenciar la disidencia y castigar a las familias que siguen exigiendo libertad y justicia».

Clippve y HRW estudian 19 casos de aislamiento prolongado de presos políticos

Las dos organizaciones documentaron 19 casos de aislamiento prolongado de presos políticos en el país, lo que es una violación de derechos humanos, tanto para las personas privadas de libertad como de sus familiares, a quienes se les niega el contacto con sus seres queridos.

Recordaron que la mayoría de quienes se encuentran aislados los tienen en la sede de El Helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Entre los nombres se encuentran Freddy Superlano y Roland Carreño, ambos del partido político opositor Voluntad Popular, a quienes sacaron de este recinto a un sitio que las autoridades no han confirmado a sus familiares.

«En muchos casos, las autoridades negaron de forma reiterada la detención de personas que efectivamente estaban presas o se negaron a proporcionar información sobre su paradero, lo que equivale a desapariciones forzadas según el derecho internacional. Esto obligó a las familias a buscar a los detenidos en centros de detención e incluso en morgues», dice la investigación del Clippve y HRW.

También hablaron de Perkins Rocha, Biagio Pilieri, Jesús Armas, Luis Palocz y Luis Somaza.

Lea aquí la investigación del Clippve y HRW