La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) denunció que la ciudadana Nancy Camacaro, de 61 años, residente de Barquisimeto, estado Lara, lleva 22 días desaparecida desde el 21 de julio de 2025.

Se presume que Camacaro está bajo custodia de efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta, Caracas, pero no hay información oficial al respecto.

Camacaro formaba parte del equipo electoral de la campaña presidencial del candidato opositor Edmundo González Urrutia en 2024.

Sus familiares alertan que la señora padece hipertensión, dolores crónicos en la columna y brazos, y mareos repentinos, lo que requiere tratamiento médico continuo. Afirman además que no han tenido contacto con ella ni acceso a abogados de confianza.

El Clippve denuncia su caso como una desaparición forzada, por lo que exigen al Estado venezolano que informe su paradero, garantice su integridad y permita acceso a atención médica y legal. Esta situación se enmarca en un contexto de represión política en Venezuela, con al menos 807 presos políticos reportados por la ONG Foro Penal.

En julio también detuvieron en la entidad larense al coordinador del Comando Con Venezuela, Manuel Enrique Ferreira, denunció en ese entonces el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, el partido político de la líder opositora María Corina Machado.

En ese mes más de 40 dirigentes políticos, sindicales y de la sociedad civil fueron arrestados por las autoridades, entre ellos el estudiante de la Universidad Central de Venezuela, Simón Bolívar Obregón.

Además, el secretario general del partido Centro Democrático, Yandir Loggiodice en el estado Bolívar y dos miembros de Vente Venezuela, uno en Yaracuy y otro en Bolívar.

Hasta ahora no hay información oficial sobre su paradero, lugar de detención ni los motivos por los cuales los arrestaron las autoridades.