Una perturbación troposférica avanza por el noreste del país y generará lluvias de variable intensidad este martes. El meteorólogo Luis Vargas (@Meteovargas) explicó que el sistema afecta principalmente el Nororiente, con extensiones aisladas hacia Centro Norte, noreste y centro-este de Guárico, norte de Yaracuy y este de Falcón.

La Zona de Convergencia Intertropical activa precipitaciones en Guayana Esequiba, sur y oeste de Bolívar, además de Amazonas. En el sur de Zulia y los Andes, la Vaguada Monzónica combinada con efectos locales provoca chubascos. Lluvias dispersas alcanzan el oeste de los Llanos Occidentales.

A primeras horas, Vargas reportó núcleos convectivos con descargas eléctricas en norte de Guayana Esequiba, Delta Amacuro, sectores de Monagas, este y centro de Sucre. Otros focos se localizan en sur de Zulia, norte y centro de Táchira, oeste y centro de Mérida, con aislados en este de La Guaira y cúmulos en Miranda, este de Falcón, Amazonas y suroeste de Bolívar.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) coincide con este pronóstico y mantiene vigilancia sobre la evolución del sistema. El resto del territorio presenta cielo despejado a parcialmente nublado.

Pronóstico por regiones:

Nororiente y Delta Amacuro: Lluvias moderadas a fuertes, posibles tormentas eléctricas.

Centro Norte y Guárico: Precipitaciones aisladas.

Sur (Bolívar, Amazonas, Esequiba): Lluvias persistentes.

Andes y sur de Zulia: Chubascos variables.

Llanos Occidentales: Lluviznas dispersas.

Temperaturas oscilan entre 24 °C y 32 °C en costas, con mínimas de 18 °C en zonas andinas. Se recomienda precaución en vías por acumulación de agua y visibilidad reducida.