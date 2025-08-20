Cielos nublados en la mañana y lluvias en la tarde este 20 de agosto, estima el Inameh

La onda tropical número 28 de la temporada se encuentra sobre el oriente venezolano y continúa su desplazamiento hacia el centro del país este 20 de agosto, lo que dejará cielos nublados en horas de la mañana y lluvias después del mediodía en Venezuela, informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) en sus diferentes canales informativos.

«En horas de la mañana, estima cielo parcialmente nublado en la mayor parte del territorio nacional; sin embargo, tendremos zonas nubladas con precipitaciones variables en nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, este de Sucre, este de Miranda, este de La Guaira, norte de Carabobo, este de Falcón, Guárico, Cojedes, Portuguesa, Barinas, Táchira y Zulia», destacó el organismo en su sitio web.

En ese espacio añadió que en la tarde y noche «se prevé desarrollo nuboso acompañado de lluvias o chubascos y descargas eléctricas ocasionales en zonas de Bolívar, Amazonas, Nororiente, Centro Norte, Llanos Centrales, Occidentales, los Andes y Zulia».

Las precipitaciones dejarán acumulados pluviométricos de 2 a 20 litros de agua por metro cuadrado con máximos de 45 litros en el sur de Amazonas.

Este miércoles, cuando se registra el inicio del fenómeno de la declinación solar, las máximas temperaturas del día llegarán a los 38 grados Celsius en Falcón y el sur y este del estado Zulia.

Dónde lloverá hoy en Venezuela

Este es el pronóstico del tiempo que ofrece el Inameh por regiones en su sitio web:

Región Central y Capital: Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y el Distrito Capital

Amanecerá con nubosidad parcial con lluvias o lloviznas dispersas en partes de Miranda y este de La Guaira. A partir del mediodía, se esperan zonas nubladas con precipitaciones dispersas.

Región Oriental: Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas y Delta Amacuro

De parcial a nublado en gran parte en horas de la tarde con precipitaciones.

Región Centro Occidental: Yaracuy, Falcón y Lara

Se observará cielo con nubosidad fragmentada y precipitaciones en horas de la noche.

Región Llanos Centrales: Guárico y Cojedes

De parcial a nublado en gran parte del período con precipitaciones.

Región Llanos Occidentales: Portuguesa, Barinas y Apure

De parcial a nublado en gran parte del período con precipitaciones.

Región Andes: Trujillo, Mérida y Táchira

Se observará mayormente nublado en gran parte del período con precipitaciones.

Región Zuliana

De parcial a nublado en gran parte del período con precipitaciones.

Región Sur: Amazonas, Bolívar y Territorio Esequibo

Prevalecerá de parcial a nublado en gran parte del período con precipitaciones y descargas eléctricas.

Dependencia Federales: Los Roques, La Orchila, Isla de Aves

Se prevé cielo poco nublado durante casi todo el período, sin probabilidad de lluvias.