Choroní no celebrará la fiesta de San Juan por respeto a los pescadores desaparecidos

No se escucha el tambor en las calles del pueblo de Choroní. La plaza Bolívar está vacía. Las posadas tampoco tienen afluencia de turistas. Un 23 de junio de cualquier año este poblado costero aragüeño estaría lleno de fiesta con los preparativos para celebrar la fiesta de San Juan Bautista, que en el calendario litúrgico católico corresponde a cada 24 de junio.

Pero ahora no es así. Este año faltan tres pescadores que fueron vistos por última vez el viernes 16 de junio cuando zarparon al mar en su habitual faena. Este 23 de junio prácticamente todo el pueblo estaba concentrado en el malecón. Unos esperando alguna noticia sobre los desaparecidos, otros poniéndose a la orden para colaborar con la búsqueda de sus paisanos.

El malecón está lleno. No hay bancos vacíos. Es viernes 23 y son las 9:00 de la noche. Las personas sentadas en el lugar ven hacia mar como esperando alguna respuesta, mientras que otras no salen del teléfono. Tradicionalmente un viernes por la noche este pueblo sería algarabía y júbilo. Especialmente en vísperas de la fiesta de San Juan. Pero esta noche no hay música. No hay tambor. No hay salsa. Solo se escucha el golpe incesante de las olas que rompen, junto al murmullo de los habitantes que esperan alguna noticia de los pescadores desaparecidos.

Las personas se mantienen a la espera en el malecón de Choroní. Foto: Iván E. Reyes

Prenden velas en honor a San Juan y para pedir por la salud de los pescadores. Foto: Iván E. Reyes

Este viernes salieron varias lanchas en una operación de búsqueda de los pescadores desaparecidos (José Rafael Sosa, de 51 años de edad y los hermanos Eduar Chávez, de 31 años, y Edwin Chávez, de 29 años). También hay aeronaves que sobrevuelan zonas en las que la corriente, tradicionalmente, mueve a las embarcaciones que quedan a la deriva. Sin embargo, el rumor que corre por el pueblo, y que muchos se niegan a creer, es que han pasado muchos días y sí, la gente se ha perdido en el mar numerosas veces, pero nunca por tantos días.

El jueves consiguieron algunos implementos de trabajo de los pescadores. Foto: Iván E. Reyes

El San Juan está en silencio

En el mismo malecón de Choroní hay una imagen de San Juan Bautista. Una noche como esta, este San Juan estaría acompañado por cientos de personas, tambores, licor y cantos. Ahora, algunos de los creyentes le llenan de flores y hacen un altar con velas. Todas para pedir por el retorno daño y salvo de los pescadores.

El San Juan está adornado por los habitantes de Choroní. Foto: Iván E. Reyes

Los pobladores de esta localidad aragüeña aún tienen esperanzas de encontrar con vida a los desaparecidos. Foto: Iván E. Reyes

Ya es sabido que no habrá fiesta de San Juan. Salvo que aparezcan los tres pescadores con vida. Fue una decisión del pueblo, que ve cómo un homenaje y una ofrenda el hecho de restringirse de una de las fiestas más esperadas de cualquier rincón de la costa venezolana.

Las esperanzas siguen intactas. La gente se pregunta y mira hacia el mar. Foto: Iván E. Reyes

Las personas permanecerán en el malecón. Estarán en este sitio una noche más a la espera de alguna respuesta. A la espera de que aparezcan sus seres queridos. Si esto ocurre o no, solo el tiempo y las horas lo dirán. Pero lo que sí saben los habitantes de Choroní es que cada día qué pasa es un día más de incertidumbre y expectativa sobre los paisanos que no están.

Efecto Cocuyo se encuentra en esta localidad desde este viernes 23 de junio como parte de su cobertura sobre las manifestaciones populares venezolanas.