El Centro Venezolano Americano de Margarita (Cevamar) ofrece hasta un 30% de descuento en todos sus programas de inglés, en el marco del Black Friday, dando así la oportunidad para convertirse en anglohablante de la mano de personal capacitado y con tecnología de punta.

Cevamar ofrece una gran variedad de planes de estudio en el idioma inglés, que se adaptan a las necesidades, horarios y edades de los interesados en aprender.

Para los niños, está el programa Kids EFL en el que los pequeños, a partir de los 7 años, pueden aprender a través de estrategias didácticas y entretenidas, brindándoles la oportunidad de estudiar y divertirse, del mismo modo que podrán dominar a temprana edad el idioma.

El programa English as a Foreign Lenguage o EFL, va orientado a los adolescentes a partir de los 16 años y adultos, con teachers especializados en el idioma que orientarán a los estudiantes durante 7 niveles de 8 semanas cada uno para dominar la lengua en menos de un año.

En las clases, los jóvenes tendrán la oportunidad de aprender el idioma a través de explicaciones claras y actividades prácticas, al igual que disfrutar de sesiones con lentes de realidad virtual donde en las que podrán aprender sobre la cultura americana.

Plataforma a distancia

Igualmente, poseen su plataforma de estudios a distancia On the Go, a través de ella el aprendizaje del inglés no tiene límites. Implementando estrategias digitales actualizadas se convierte en una buena opción para las personas que desean aprender, pero no cuentan con el tiempo para ello.

Con clases que permiten perfeccionar las habilidades en el inglés conversacional, gramática del idioma, ampliar el vocabulario, desarrollar y activar el pensamiento crítico, sin dejar de ser didácticas y entretenidas, los participantes tienen la oportunidad de convertirse en bilingües de la mano de profesionales.

Saber inglés permite explorar nuevas alternativas profesionales y de formación, aspectos fundamentales para alcanzar el éxito. En Cevamar es posible disfrutar el proceso de aprendizaje de la mano de una institución especializada.

Para más información respecto a los programas de Cevamar, síguelos en todas las redes sociales como @accevamar, también puedes visitar la web www.accevamar.org o escribir al Whatsapp o Telegram +58 412 222 3031.