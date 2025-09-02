La Arquidiócesis de Caracas habilitó en su página web un enlace para la preinscripción de las personas que quieran participar, tanto en Roma como en Caracas e Isnotú, a los actos programados para la ceremonia de canonización de los dos beatos venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, que comenzarán el próximo 19 de octubre en la Basílica de San Pedro, en El Vaticano.

El arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo, explicó que dicho formulario está disponible en el sitio www.arquidiocesiscaracas.com, y tiene como objetivo cuantificar la cantidad de fieles que asistirán y facilitar así una mejor logística y organización.

Los usuarios deberán ingresar sus datos personales, especificar si son laicos o tienen estado clerical. También deben definir si participarán en las seis actividades programadas en Italia o las dos programadas en Venezuela, particularmente las misas de acción de gracias previstas en Caracas, el día 25 de octubre; y en Isnotú, el 1º de noviembre.

El prelado aseguró que dichos actos son gratuitos y advirtió que este prerregistro no garantiza el acceso directo a las ceremonias. El formulario también especifica que los costos asociados a traslados, viáticos, permisos, hospedajes u otros deben ser cubiertos por cada participante. Aplica a todos los encuentros, espacios y otros.

El proceso está abierto tanto para residentes en Venezuela como para quienes estén en el exterior y decidan participar de forma presencial en las actividades.

El Monumental será la sede en Caracas

El 25 de octubre se realizará el acto de homenaje por la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles con una actividad central en el Estadio Monumental Simón Bolívar, de La Rinconada.

“Primero allá, en El Vaticano, el día 19 de octubre. Después nos venimos el 25, aquí en Venezuela, con el acto central en Coche y al día siguiente va a ser en todos los estados de Venezuela”, anunció la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, quien organiza el acto junto a la Iglesia venezolana.

En junio de 2025, los portavoces de la Arquidiócesis de Caracas indicaron en una rueda de prensa, que además de la celebración en Caracas, en la localidad de Isnotú, Trujillo, habrá una programación especial.

Entre las actividades anunciadas por la autoridad religiosa como parte de las celebraciones, destacó un concierto que se llevó a cabo el 20 de julio en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y que contó con la participación del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles.