Arquidiócesis de Barquisimeto se pronuncia por señalamientos contra monseñor Víctor Hugo Basabe

Cerca de 90 sacerdotes de la Arquidiócesis de Barquisimeto se sumaron e hicieron público este jueves 17 de enero un comunicado en el que reconocen «el derecho libre, democrático y constitucional» que tienen los pastores como ciudadanos venezolanos de expresarse sobre la realidad del país, cuyo estado consideran «inocultable».

El escrito se produce luego de las diversas respuestas ofrecidas por autoridades oficiales contra el administrador apostólico de Barquisimeto, monseñor Víctor Hugo Basabe tras la homilía en la misa de la Divina Pastora, el sábado 14 de enero.

Basabe pidió a los feligreses en esa oportunidad hacer una oración por el cese de la burbuja de la falsedad económica y se refirió a los más de 7 millones de venezolanos que han tenido que migrar y ahora son víctimas de xenofobia.

«Que cesen las burbujas de la falsedad económica que pretenden ocultar al mundo la precaria situación en la que están inmersos la mayor parte de nuestros hermanos venezolanos», dijo Basabe frente a la multitud que acudió ese día a los actos religiosos.

Basabe pidió también a los feligreses unirse en oración por una Venezuela «herida», «maltratada», «traicionada» y «saqueada hasta más no poder», en alusión a la crisis social, económica y política de vive el país.

Por otro lado, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) denunció durante esta semana que el país «continúa viviendo una crisis política, social y económica profunda».

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, se refirió a lo dicho por Basabe como «discurso politiquero de bajo fondo, mal intencionado».

Para Cabello, Basabe se aprovechó de un pueblo que salió a caminar con fe para mostrar «intenciones mezquinas» de quienes dirigen el Episcopado al que señaló de partido político.

«El que manda debe oir»

En el comunicado de este jueves el clero de Barquisimeto reconoce «el deber de nuestro Obispo y de todos los ministros de la Iglesia, de iluminar la realidad venezolana desde las exigencias de justicia y dignidad contenidas en la Palabra de Dios y custodiar y defender a los más débiles, siendo voz de los que no tienen voz»

De esta manera, exhortaron a los que ejercen el servicio del poder público, en sus diferentes niveles, a dejar «la arrogancia y tener la humildad de saber escuchar, reflexcionar y sumarse a la búsqueda de mejoras para todos los ciudadanos, especialmente para los más sufridos y excluidos», indican.

Insistieron en que se hace un mal papel desde la «prepotencia del poder y la descalificación de quien piensa diferente». Recordaron también lo que dijo el Libertador, “el que manda debe oír, aunque sean las más duras verdades”.

Falsos rumores

El administrador apostólico de la Arquidiócesis de Barquisimeto, monseñor Víctor Hugo Basabe, desmintió el miércoles sobre su detención, información que apareció con insistencia en redes sociales.

«Les pido no se dejen ganar por falsos rumores. Yo estoy bien, tranquilo en todos los sentidos y disfrutando de la libertad de los hijos de Dios. El Único que me ha hecho su prisionero desde hace tiempo es el Corazón de Jesús a quien sirvo y me sostiene», escribió en su cuenta de Twitter.

Puede leer el comunicado aquí