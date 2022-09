Arepita es finalista de los Online Journalism Awards 2022

El boletín diario Arepita está entre los finalistas de los Online Journalism Awards 2022 (OJA, por sus siglas en inglés), el premio que honra la excelencia y la innovación en el periodismo digital en todo el mundo desde el año 2000, organizado por la Online News Association.

Lanzado en marzo de 2017, Arepita forma parte de los finalistas de categoría Excelencia en Newsletters y es el primer medio de habla hispana en estar nominado en este apartado. Los otros finalistas en esta categoría son: Les bonne infos (The good news), de la organización francés Bulletin; y los americanos Cannabis CT de Hearst Connecticut Media Group, Detroit Documenter de Outlier Media, y The Food Section, de un medio homónimo.

Excelencia en Newsletters, que se reconoce desde 2020, destaca los newsletters que sirven para entregar noticias e información. “Las entradas deben mostrar una voz única, ya sea que el boletín sea emitido por un individuo u organización”, dice la descripción oficial.

Agrega: “Las entradas pueden abarcar una gama cada vez más amplia de formatos de boletines, como proporcionar un resumen de noticias o eventos, seleccionar recursos, compartir ideas u opiniones de columnistas individuales, brindar información sobre temas de actualidad o contener informes originales y contenido exclusivo”.

Hay 165 finalistas

Los 165 finalistas fueron el resultado de una evaluación de más de 60 jueces, que son profesionales del periodismo del más alto nivel seleccionados por el Comité de Premios y Reconocimientos de ONA. Previamente, más de 140 profesionales de los medios digitales de todo el mundo se ofrecieron como evaluadores para revisar las 1.093 entradas enviadas a OJA y determinar los semifinalistas.

El boletín diario Arepita hace curaduría de noticias de Venezuela de una forma creativa y cercana con el público, como un amigo bien informado que cuenta el acontecer nacional. Su centro es la experiencia en el consumo de noticias. Como dice su fundadora, Dariela Sosa, si la experiencia no es buena, las personas no se conectarán con el producto. “A pesar de que las noticias sean frustrantes, son necesarias para tomar decisiones. Arepita continúa intentando hacer un relato articulado que una a los que están en el país y a los que emigramos; un relato unificado para que no nos separemos tanto”, señala.

Newsletter en Venezuela

El newsletter además de ser un formato cercano y personal al llegar a la bandeja de correo electrónico de los lectores, también es una forma de evadir la censura gubernamental que cada vez es más común.

“Cuando la tendencia en el mercado es lanzar un producto y buscar clics, Arepita apuesta por la calidad, por cuidar lo que la gente lee y su experiencia de consumo de noticias. Se hace en un país en el que la economía solo se ha contraído desde que surgió el newsletter con un equipo que trabaja desde Venezuela, en condiciones adversas, y que tiene un nivel de compromiso bárbaro”, dice Federico Ortega, el CEO de la organización.

De ser solo un boletín diario en 2017, se convirtió en un medio de comunicación especializado en newsletters, que experimenta con múltiples formatos y ayuda a organizaciones a través de asesorías y servicios, como una forma de mantenerse a flote en medio de la crisis mundial del modelo de negocios del periodismo.

“Esperamos que esto contribuya a ponernos en el mapa para mantener el proyecto y seguir creciendo”, afirma Ortega.

Los ganadores de los OJA de 2022 se anunciarán durante la Online News Association Conference 2022 (#ONA22), que tendrá lugar del 21 al 24 de septiembre en Los Ángeles. La categoría Excelencia en Newsletters se anunciará el 23 de septiembre.