Muy por debajo del 2023-2024 (más de 8 millones) y ligeramente más que en 2024-2025 (5.5 millones), el año escolar 2025-2026 arranca con 6 millones de alumnos, según cifras dadas a conocer este 15 de septiembre por el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, quien no dijo si esa cantidad de estudiantes acudió este lunes a las aulas, tal como se tenía programado en el calendario escolar de este periodo.

Rodríguez hizo esta afirmación durante la presentación del nuevo año escolar, encabezada por Nicolás Maduro desde la Unidad Educativa Urbaneja Achelpohl, en Caracas, reinaugurada en este primer día de clases.

Allí, el ministro destacó que el aumento de matrícula incluyó más de 100 niños y adolescentes que se encontraban desescolarizados, en gran parte migrantes que retornaron al país.

«Muchos de esos, gente que está regresando de la migración, que fue maltratada en el exterior, no les daban cupos en las escuelas, y han regresado a su país, a su patria. Aquí los recibimos con los brazos abiertos, llenos de amor, y garantizamos la educación pública como derecho», enfatizó.

Durante el evento se prometieron anuncios, que se limitaron apenas a informar sobre la rehabilitación de algunos planteles públicos del país y una progresiva reparación de «todas las escuelas» venezolanas; no obstante, no hubo mención a mejoras en las condiciones laborales de los docentes y otros trabajadores de la educación.

¿Comenzó o no comenzó?

Aunque la transmisión por el canal del Estado VTV se limitó a mostrar cuatro planteles en Caracas, Petare, La Guaira y Portuguesa, en los que se observó solo algunos alumnos y no salones repletos, no hubo en esa señal los acostumbrados pases a las emblemáticas escuelas que todos los años sirven para demostrar el reinicio de clases.

En sondeo realizado con maestros y algunos representantes en Caracas, se pudo conocer que muchos alumnos no fueron enviados a clases este lunes y sí acudirán a sus respectivos planteles a partir de este martes 16 de septiembre, fecha que los docentes indicaron como primer día, según lo dictamina la ley.

En contacto telefónico, la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, Carmen Teresa Márquez, reiteró que el gremio docente comenzará sus labores este primer día de la segunda quincena de septiembre.

«Damos la bienvenida a todos los alumnos, de los distintos niveles, que este 16 de septiembre serán recibidos con el mismo amor y mística de los maestros y profesores», indicó la dirigente gremial.