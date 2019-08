Disfruta Caracas con la #AgendaCocuyo

La cultura en Caracas no se detiene y la Agenda Cocuyo tampoco. El fin de semana del jueves 29 de agosto al domingo 1 de septiembre, en la ciudad abundan las opciones para salir y distraerse. Exposiciones de arte y de fotografía, conversatorios sobre libros y fotolibros, teatro y cine. Sobretodo, mucho cine. Son algunas de las opciones que nos ofrece la Agenda Cocuyo.

Artista venezolano, reconocido mundialmente por su arte cinético. Ese fue Carlos Cruz-Diez, que hace un mes, dejó el plano terrenal. En su honor, el Museo de Bellas Artes inaugura este jueves, 29 de agosto, la exposición Laberintos de Color, en las salas 8 y 9 del edificio Neoclásico, donde podrán disfrutar del arte cinético que caracteriza la obra del artista. La entrada es libre.

Piso 9 es un libro de fotografía de los autores Jorge Luis Santos, Yuri Liscano y Pedro Quintero. Desde 2004 hasta 2017 fue elaborado este ensayo fotográfico que condensa 47 fotografías a color. Será presentado por Nelson Garrido y Vasco Szinetar este jueves, 29 de agosto, a las 6:00 de la tarde en Cultura tres y 3. Durante esta tarde de fotógrafos, se planteará la manera como fue posible producir el libro que es, en sí mismo, una visión subjetiva de la Caracas que nos rodea. La entrada es libre, como de costumbre.

Días Salvajes es una muestra de la calidad de la literatura que se está realizando en nuestro país en el ámbito testimonial periodístico. Los autores del libro se concentrarán este jueves, 29 de agosto, en La Poeteca, para conversar junto a Naky Soto sobre la obra. Amador Medina, Andrea Tosta, Andreína Itriago, Beky Plaza, Erick Lezama, Fabiola Ferrero, Ileana García, Jefferson Díaz, Johana Osorio, Julett Pineda, Lizandro Samuel, María Laura Chang, Valeria Pedicini, Vanessa Leonett, Yohana Marra son los nombres de los 15 autores que, con sus historias, ayudan a comprender el colapso de nuestro país. La entrada es libre.

La segunda edición de #DementesConCausa llega a Caracas con un espectáculo de Arte Urbano para la transformación social. Este jueves, 29 de agosto, de 5:00 de la tarde hasta las 7:30 de la noche, en el Trolly de Las Mercedes, se presentarán artistas como McKlopedia, Free Convict y Ray Martínez, junto al grafitero Hugo Carrasco y el fotógrafo Andrés Eduardo. La entrada será a beneficio de los niños y niñas de la Cota 905 y en situación de calle, por lo que se puede colaborar con jeans usados, 1kg de comida o medicinas.

Florence y Edward, tienen poco más de 20 años. Inocentes, vírgenes y enamorados, se casan y pasan su primera noche de bodas en un hotel junto a la famosa playa Chesil. Las palabras y silencios de esa noche, cambian su vida para siempre. En la playa de Chesil (2018) será proyectada en el Trasnocho Cultural este jueves, 29 de agosto, a las 3:00 de la tarde. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas de teatro o a través de la página web, por Bs. 20.000.

August es un niño que nació con un problema de deformidad facial. Durante casi toda su infancia, recibió educación en su casa, pero al momento de comenzar la secundaria, sus padres deciden que es la hora de que se integre a la escuela pública con los demás niños. Sus compañeros no le harán el camino fácil, pero August podrá todo su empeño hasta conseguirlo. Wonder es una maravillosa película para todas las edades, y será proyectada este jueves, 29 de agosto, en la Biblioteca de la Plaza Los Palos Grandes, sin costo alguno.

El viernes, 30 de agosto, estrena a nivel nacional Playmobil: La película. La cinta dirigida por Lino DiSalvo y que mezcla animación y acción real, cuenta la historia de Marla y de su hermano menor Charlie, tanto ella como él han desaparecido de la realidad adentrándose a un increíble mundo animado llamado Playmobil. El film se podrá disfrutar en todas las salas de Cinex y las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas del cine o por la página web, por un valor de 30.000 bolívares.

Tras la muerte de su novio, Marina tiene que lidiar con la discriminación de la familia de él, por su transexualidad. A lo largo de la película, Marina lucha para convertirse en la Mujer Fantástica que es. Es un film chileno dirigido por el chileno Sebastián Lelio y protagonizada por la actriz transgénero Daniela Vega. Será proyectada este viernes, 30 de agosto, a las 7:00 de la noche en la Sede de Asoestadio en Alto Prado, en el marco del Ciclo de Cine Latinoamericano: Vibra Arte en Baruta. La entrada es libre.

Este sábado, 31 de agosto, a las 3:30 de la tarde, en la sede de la Hacienda La Trinidad de Roberto Mata Taller de Fotografía, se dará una charla con el fotógrafo Mauricio López: “Sleeping by the Mississippi en la historia del arte contemporáneo”. El fotolibro “Sleeping by the Missisippi” (2004) es del artista y fotógrafo norteamericano, Alec Soth, por lo que durante la tarde, López ofrecerá una mirada a los precursores del trabajo de Soth, y se podrán examinar distintos trabajos fotográficos. La entrada es libre.

Hace un par de semanas se estrenaba la última película de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Por ello, en el Trasnocho Cultural, este sábado 31 de agosto a las 9:30 de la mañana, habrá un cine foro para conversar sobre la película. Sergio Dhabar, comunicador y editor, será el panelista, y estará acompañado por Carlos Rasquin como moderador de la actividad. La película es un reflejo de los años cambiantes de Hollywood a finales de la década de los años ‘60. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del teatro o en su página web, por un costo de Bs. 20.000.

En el sector La Cuadra de Paseo Las Mercedes, está Objetos Dac, donde este sábado 31 de agosto, a las 3:30 de la tarde, se inaugurará la exposición fotográfica Guadalupe, bajo la mirada de Vladimir Marcano. La propuesta fotográfica se centra en la comunidad de Guadalupe, en el estado Lara, hogar de muchos artesanos venezolanos. Estas imágenes permitirán presenciar las condiciones existentes en el entorno de esta comunidad, que, a pesar de todo, mantiene su tradición del tallado de madera artesanal. La entrada es libre.

La iniciativa de retomar la noche caraqueña se mantiene en el municipio Chacao. Este sábado, 31 de agosto, a partir de las 4:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche, regresa la segunda edición de Nocturne-Ando. Esta vez, en el casco antiguo de Chacao, desde la Calle Miranda hasta la Urbanización Bolívar. La alcaldía publicará en sus redes sociales las actividades culturales y el recorrido recomendado, aunque ya se sabe que se podrá disfrutar de teatro, gastronomía, música, danza, actividades infantiles y arte en la calle. La entrada es libre.

Un recorrido pensado para conocer los detalles de la fundación del pueblo de San José de Chacao, el quehacer diario de los primeros habitantes, antes de la llegada de los españoles, cómo edificaron su iglesia y el papel fundamental del cultivo del café. El recorrido histórico se llevará a cabo el sábado, 31 de agosto, a las 10:00 de la mañana hasta el mediodía con el acompañamiento de Angie Bohórquez. Para mayor información e inscripción, los interesados deben enviar un correo a la dirección [email protected]

Vuelve a Caracas el World Press Photo 2019, una exposición fotográfica que presenta el resultado del concurso anual de fotoperiodismo y premia el trabajo de profesionales del mundo entero. Cada imagen, es una historia. Estará en el Centro Cultural BOD desde el domingo, 1 de septiembre, día que inaugura a las 11:00 de la mañana, hasta el jueves 19. Es la oportunidad para observar el trabajo que aglomera la más importante muestra de fotoperiodismo del mundo, que viaja cada año a 100 lugares en 45 países y es vista por más de 4 millones de personas.

El primer puesto del concurso es “chica llorando en la frontera”, una niña hondureña que llora mientras es detenida junto a su madre por funcionarios fronterizos en Texas, Estados Unidos. Fue hecha por John Moore, quien se ha centrado desde 2008 en temas de migración y fronteras.



El tercer lugar fue concedido al fotógrafo venezolano Alejandro Cegarra, en la categoría Proyectos a largo plazo, por la serie ‘Estado de descomposición’, un proyecto fotográfico que narra la crisis social de Venezuela entre el 31 de marzo de 2013 y 19 de marzo de 2018. Estas son solo dos de las piezas que podrán observar en la exposición.

